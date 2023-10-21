نجوم في هوليوود يناشدون بايدن للضغط لوقف النار

بعد مشاهير بريطانيا، وقّع العشرات من الممثلين والفنانين الكبار في هوليوود، رسالةً مفتوحة موجّهة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن، يحثّونه على الضغط من أجل وقف إطلاق النار بين غزة وإسرائيل.

وفي الرسالة التي صدرت يوم أمس الجمعة بتنظيم من موقع “artists4ceasefire.org”، كتب المشاهير: “نطلب منك، كرئيس للولايات المتحدة، أن تدعو إلى وقف فوري للتصعيد ووقف إطلاق النار في غزة وإسرائيل قبل فقدان حياة أخرى”.

وتابعوا: “إننا نحثّ إدارتكم، وجميع قادة العالم، على احترام جميع الأرواح في الأراضي المقدّسة، والدعوة إلى وقف إطلاق النار وتسهيل حدوثه من دون تأخير، وإنهاء القصف على غزة، والإفراج الآمن عن الرهائن”.

وأردفوا: “نحن نرفض أن نروي للأجيال القادمة قصة صمتنا وكيف وقفنا مكتوفي الأيدي ولم نفعل شيئاً. كما قال منسق الإغاثة في حالات الطوارئ في الأمم المتحدة مارتن غريفيث، فإنّ التاريخ يشاهد”.

وبحسب التقارير، لقد وقّع على الرسالة نحو 60 شخصية هوليوودية من بينها جواكين فينيكس، وكيت بلانشيت، ومارك روفالو، وجون ستيوارت، وأندرو غارفيلد، وكريستين ستيوارت، وسوزان ساراندون، ورامي يوسف، وشانينغ تاتوم وجيسيكا شاستين.