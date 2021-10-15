نجوم لبنان والعالم العربي يبكون تلامذة لبنان

كانت المشاهد أمس في لبنان مؤلمة جداً، منها وجع، خوف ورعب الاطفال الذين عادوا الى مدارسهم بعد غياب سنتين عن مقاعدهم الدراسية بسبب انتشار جائحة كورونا، لكن الرصاص والقذائف أمس جعلت كل تلاميذ المدارس الذين يتعلمون في المنطقة التي شهدت المعارك يختبئون في أماكن آمنة بعيدا عن اتجاهات الرصاص، وتفاعل عدد من النجوم اللبنانيين والعرب مع مشاهد هؤلاء التلاميذ الذين شعروا بالرعب الكبير فكتبت المطربة نجوى كرم على حسابها الخاص بموقع تويتر معبرة عن وجعها فقالت “ما هو ذنب الطفولة المطلومة كي تعيش هذا الرعب بعد غياب سنتين عن المدارس”؟ اما النجمة نانسي عجرم فنشرت بدورها صورا للاطفال المختبئين في ممرات مدارسهم وغردت “للأسف الذي نراه اليوم اصبح جزء من حياتنا وحياة أولادنا.

وبدورها علقت النجمة ميريام فارس على هذا الموضوع وغردت بقلب محروق “يا بلا قلب، يا بلا ضمير، يا بلا رحمة اتركوا اولادنا يعيشون بسلام”.

أما الممثلة نادين نسيب نجيم التي تتواجد في مهرجان الجونة السينمائي في مصر عبرت عن ألمها من الأحداث التي وقعت أمس وغردت قائلة “التغيير يبدأ من كل واحد فينا، التغيير يحتاج الى تضامن الشعب ضد الفساد، التغيير يحتاج أيضا أن نتعلم من التاريخ ولا ندعه يتكرر كرمى عين اي زعيم. لا تقتلوا بعضكم من أجلهم بل قاتلوا مع بعضكم ضدهم. تذكروا أن في كل بيت شهيد. لقد شبعنا من الخوف وحرقة القلوب وشبعنا ذلا . لبنان يحتاجنا لا تخذلوه”.

وبدورها علقت النجمة المصرية الكبيرة شيريهان التي تعشق لبنان وشعبه فقالت “العدالة هي الضمير، وليست ضميرك الشخصي بل ضمير البشرية أجمع لك الله يا بيروت والله يحمي لبنان”

والسوبر ستار راغب علامة كان له صرخة مدوية عبر تويتر فغرد قائلا “ماذا فعلت هذه الطبقة الحاكمة في لبنان غير الدمار؟ الدمار والخراب اختصاصهم جميعا “طار البلد” مع هكذا زعامات”.

النجمة التونسية لطيفة عبرت عن وجعها من مشهد الأطفال والتلاميذ الخائفين فكتبت “الله يكون بعون أطفال لبنان وكل اللبنانيين بعد هذا اليوم المفزع الذي حصل مخيف ومقلق . الله معك يا لبنان”.

اما النجمة اليسا على الأحداث فهاجمت الطبقة الحاكمة وقالت “الله يحمي هذا البلد وشعبه من هذه الطبقة المجرمة”.

وقد اشارت الممثلة ماغي بو غصن في تغريدة لافتة الى ضعف المسؤولين في لبنان فغردت “ان كمية الاستغراب من الاحداث من قبل الحكام تدل على طيبة قلوبهم كان من الواجب علينا نحن وأولادنا أن نتناقش بالاوضاع ونقرر اذا كانوا سيذهبون الى المدرسة أم لا. لقد تفاجئتم ايها المسؤولون أليس كذلك”؟