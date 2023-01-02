نجوم لبنان والعالم العربي يتصدرون المشهد في "تريو نايت" بالسعودية

أقيم حفل جماهيري كبير يعتبر الحدث الأول من نوعه في ليلة تاريخية شهدتها المملكة العربية السعودية برعاية وتنظيم شركة روتانا والمستشار تركي آل الشيخ وتناقلتها معظم محطات التلفزة المحلية والفضائية وجميع قنوات روتانا وراديو روتانا.

بمناسبة رأس السنة الجديدة أطلق عليها اسم trio night. وشارك فيها ١٢ نجما عربيا وهم نجوى كرم ونانسي عجرم وأصالة ولطيفة واليسا وأنغام ونوال الزغبي وعاصي الحلاني وصابر الرباعي ووائل كفوري ووليد توفيق وعاصي الحلاني وبهاء سلطان وكان مفاجأة السهرة سلطان الطرب جورج وسوف. وقد قدم في الحفل الذي نقل على أكثر من شاشة تلفزيونية مجموعة من التريوهات والديوتهات الغنائية بأصوات كل النجوم المشاركين وقد كان التفاعل مميزا مع الجميع . هذا وشهدت كواليس الحفل عدد من المصالحات ومنها بين أصالة واليسا والاخيرة ونجوى كرم.

هذا و تألقت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم في الحفل يوم أمس السبت ٣١ ديسمبر ضمن حفلات نجوم الوطن العربي في #تريو_نايت وذلك في ختام موسم الرياض السعودي لعام 2022، احتفالا برأس السنة الجديدة 2023.

وقدمت نجوى كرم في خلال حفلها في تريو نايت في السعودية سلسلة أغان منها أغنيتها “لشحد حبك” والموال اللبناني وشاركها في الغناء كل من الفنانة أصالة والفنان صابر الرباعي ضمن تفاعل كبير لنجوم التريو ، فضلا عن تقديمها دويتو غنائيا مع عدد من نجوم الغناء الآخرين من بينهم ديو نجوى وعاصي

«عالعين مولييتين» للفنانة سميرة توفيق، حيث لاقى رواجا كبيرا وتفاعلا ضخما كما فاجأ فارس الغناء عاصي الحلاني شمس الأغنية بموال جاء فيه:

“ع صوتك الحساس كل الناس مالوا

وَدَع قلبي بقلبك كل مالو

يا دلي لِ متل نجوى بنت مَالو

يقرّب صوبها شي قد ميلي

و قّدك الميّاس بهال ليل ميلي

و على موعد لُقاكي قدميلي

تَ رجّع شمس عمري من الغياب”.

كما غنت تريو رائعا مع النجم وائل كفوري في البنت القوية، وتريو مع سلطان الطرب جورج وسوف وعاصي الحلاني لأغنية “ترغللي يا ترغللي” وعبرت للوسوف في نهاية التريو قائلة

“جورج وسوف مالئ الدني وشاغل الناس” .

كما خطفت الانظار بعد ظهورها بثلاث إطلالات أنيقة وحرصت أن توجه تحية لبنانية للمملكة العربية السعودية بموال جاء فيه

يا روحي .. اصدحي باُوفِك و عيدي

وَعْدي بالوفا الكن وعيدة

عيَد الناس ببلادن ..

و عيدي بأرض المملكة و ام العرب.

اجتمع الفنانون والفنانات المشاركات لتقديم أغنية موحدة “عندك بحرية” والتقطوا الصورة التذكارية مع المدير التنفيذي لشركة روتانا الأستاذ سالم الهندي.

كرم تصدرت التريند خلال الساعات الماضية وهي تضع بصمتها على قالب أسمنتي يوضع على حائط المشاهير في موسم الرياض في السعودية.