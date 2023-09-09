نجوى كرم: بصوتي أمثل بلدي لبنان أمام كل العام واتشرف بوجودي في المغرب

على هامش مشاركتها في مهرجان تيمتار 2023، التقت “شمس الغنية” الفنانة اللبنانية نجوى كرم أهل الصحافة والإعلام في المغرب تحدثت عن سعادتها وفخرها بالمشاركة للمرة الثانية في مهرجان تيمتار، ممثلة بصوتها وطنها لبنان أمام العالم في المغرب، وأكدت أنها حضرت تلبية لرغبة جمهورها المغربي، وشكرت “فانزها” الذي يضعها دائماً وخلال مشوراها الفني في الصفوف الأولى ، مفتخرة بوجودهم الى جانبها في كل المحافل.

وأوضحت أنها قدمت ألبومها الجديد “كاريزما” المكون من 7 اغان من قلبها، وذكرت أنها بصدد متابعة الترويج له من خلال جميع المحطات التي تشارك بها وعبر جميع المنصات المتخصصة والاذاعات اللبنانية والعربية والخليجية.

ورحب السيد إبراهيم المزن. المدير الفني لمهرجان تيمتار الذي أدار المؤتمر الصحافي، بحضور نجوى كرم وتلبية دعوتهم في مشاركتها الثانية بعد ان شاركت اول مرة في العام 2011، وقال: “نجوى كرم حضورها استثنائي وقوي بالمهرجان، ونحن نتشرف بها في المغرب”.

هذا وستحيي نجوى كرم اليوم 8 سبتمبر 2023 حفلاً غنائياً ضخماً في ساحة الأمل في مدينة أكادير بالمملكة المغربية.