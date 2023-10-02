نجوى كرم تحصد ملايين المشاهدات بجميع أغنيات ألبوم "كاريزما" السبعة

حققت جميع أغنيات ألبوم الفنانة اللبنانية نجوى كرم “كاريزما” ملايين المشاهدات في موقع اليوتيوب، والذي تضمن 7 أغنيات صورت منهم أغنية “شغل موسيقى” بطريقة الفيديو كليب مع المخرج دان حدّاد، وحققت حتى الآن قرابة الخمس ملايين مشاهدة، وهي من كلمات كلمات عامر لاوند، و ألحان وتوزيع علي حسّون.

الأغنية الثانية في الألبوم حملت عنوان الألبوم “كاريزما” وهي من كلمات اليكسي قسطنطين، والحان الشاب سامر وتوزيع فادي جيجي، وحققت 3 ملايين مشاهدة، بينما حقق أغنية “عشر دقايق” من كلمات وألحان وسام الأمير، وتوزيع فادي جيجي مليون ونصف المليون مشاهدة.

ويضم الألبوم أغنية “واني اشتقتلو” من كلمات عامر لاوند وألحان وتوزيع علي حسون، حصدت حتى الآن 2 مليون مشاهدة حتى الآن، وأغنية “بحبك حب” كلمات وألحان ايفان نصوح وتوزيع فادي جيجي المليون ونصف مشاهدة، وهو نفس العدد من المشاهدات الذي حققته أغنية “زعلك صعب”من كلمات عامر لاوند و ألحان علي حسون وتوزيع ستيف سلامة.

وحصدت الأغنية السابعة في ألبوم “كاريزما” التي صدرت بعنوان “مغرومة بحالي” قرابة المليون و800 ألف مشاهدة، وهي من كلمات أمل فهد وألحان وسام الأمير وتوزيع فادي جيجي، وقد طرح الألبوم من إنتاج شركة روتانا و عبر قناتها الرسمية في اليوتيوب.

ومن جانب آخر، تستعد الفنانة نجوى كرم للعديد من النشاطات والحفلات الغنائية خلال الفترة المقبلة، والتي تتضمن مفاجآت كبيرة لجمهورها في جميع الوطن العربي، حيث سيتم الكشف عنها خلال الفترة المقبلة.