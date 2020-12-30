نجوى كرم تحطم الأرقام القياسية بـ”معذور قلبي”

بعد أسبوع كامل من “الحرقصة” المتواصلة، كشفت الفنانة نجوى كرم الستار عن فيديو كليب أغنيتها الجديدة “معذور قلبي”، والذي يحمل توقيع المخرج وليد ناصيف.

وما أن أصدرت شركة “روتانا” الكليب، حتّى تصدّر قائمة المواضيع الأكثر تداولاً في العالم العربي، وتخطّى الـ 100 ألف مشاهدة في أقلّ من 12 ساعة على إطلاقه.

وظهرت كرم في العمل من وسط بيروت بكامل رشاقتها وحيويتها، لتعيد الحياة الى العاصمة الحزينة كما وصف الآلاف من متابعيها حول العالم.

على عكس أغنية “ملعون أبو العشق” التي وصلت إلى اليوتيوب في 24 ساعة، كان الرهان مختلفاً في “معذور قلبي” لنقل أجواء الحياة من قلب العاصمة بيروت وتحديداً من واجهتها البحرية، لكن التعثر أدى إلى تأجيل طرح الأغنية ثلاث أيام على قناة الفنانة اللبنانية نجوى كرم الرسمية على “يوتيوب”.

اتخذت كرم من الطابع الإيقاعي مرة جديدة مساراً لأغنيتها وقدمت عرضاً مصوراً راقصاً مع مجموعة من الشباب أمام عدة سيارات فخمة، وذلك على الجناح المقابل للدمار الذي لحق بمدينة بيروت.

الأغنية من كلمات عامر لاوند، ألحان وتوزيع علي حسون، ميكس وماسترينغ موريس طويلة، ستديو داني حلو، تسجيل صوت ستديو جو باروتجيان.

وكان قد حذف الكليب رغم طرحه قبل يومين وعلق المخرج وليد ناصيف على الحذف قائلاً: “ليس هناك مشاكل، كان مفروض ان نقدم فيديو ترويجي وهذا ما قمنا به.. وبعد 48 ساعة التي انطلقت من وقت إعلان نجوى عن الأمر ستصدر النسخة النهائية من الكليب التي ستبقى موجودة”.