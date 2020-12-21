نجوى كرم تنعش بيروت بـ”معذور قلبي”

رغم الألم والوجع الذي تعاني منه بيروت في هذه الأيام وخاصة بعد انفجار المرفأ الذي دمّر المدينة، قررت الفنانة نجوى كرم القيام بمبادرة مميزة لإعادة النبض إلى بيروت.

وعلى الجناح المقابل للدمار، وقفت الفنانة اللبنانية نجوى كرم في وسط بيروت بهدف تصوير فيديو كليب لأغنيتها الجديدة “معذور قلبي” من كلمات عامر لاوند وألحان وتوزيع موسيقي علي حسون، تحت إدارة المخرج اللبناني وليد ناصيف، من إنتاج شركة “روتانا”. ويذكر أن تصوير هذه الأغنية كان مقررا قبل وقوع إنفجار مرفأ بيروت، ولكن الفاجعة دفعت بنجوى إلى إطلاق أغنية “بيروت” أولاً.

وتستعد نجوى لإطلاق أغنيتها الجديدة في الأيام المقبلة، والتي تحمل طابعًا إيقاعيًا شعبيًا، تنوعت مشاهد الكليب بين الغناء على المسرح، وبين وجود نجوى بين السيارات مع الراقصين.

ويظهر الكليب صورة بيروت القوية التي تعالت على جراحها بعد كل مأساة، خصوصا من خلال أغنية لا تبعث سوى الفرح وسط اليأس. كما تصدّر وسما “نجوى كرم” و”معذور قلبي” الترند على موقع التواصل الإجتماعي في لبنان والسعودية وسائر البلدان العربية.

موقع “الفن” حضر في كواليس التصوير، وتحدث مع الفنانة نجوى كرم والمخرج وليد ناصيف، وعدنا إليكم بهذه اللقطات في الفيديو.