نجوى كرم لقداسة البابا: أيمتى رح تتوحّد الكنيسة؟

جددت النجمة اللبنانية نجوى كرم دعوتها لقداسة الحبر الأعظم، البابا فرنسيس، بتوحيد الكنائس التي تتبع التقويم الغربي والشرقي لدى الطوائف المسيحية لنصل إلى الاحتفال بالأعياد المجيدة في يومٍ موحّد.

ووجهت نجوى كرم رسالة عتب إلى البابا فرنسيس، أكدت من خلالها أنها في المرتين السابقتين اللتين غرّدت له طالبةً وحدة الكنائس، لم تلقَ أي ردّ على مطلبها.

وقالت نجوى في رسالتها الجديدة إلى البابا فرنسيس: “قولكن حلّ علينا مبارح بـ أحد_العنصرة “الرّوح القدس”؟؟ أو رح ننطر للأحد الجايي؟؟ بدنا نسأل قداسة البابا فرنسيس مع إنّو هيدي رسالتي التالتة إلو، من بعد ما أوّل رسالتين ما لقينا عليهن رَدّ، أيمتى رح تتوحّد الكنيسة حتى نحتفل بعيد واحد؟؟”.

ولاقت رسالة نجوى كرم إلى قداسة الحبر الأعظم تفاعلًا واسعًا من المتابعين الذين أيّدوا مطلبها متمنين أن يتحقق ذلك، خاصةً أن العالم أجمع يواجه صعوبات كبير والوسيلة الوحيدة لتخطيها هي في وحدة الكنيسة المسيحية بمختلف أطيافها.

قولكن حلّ علينا مبارح بـ #أحد_العنصرة "الرّوح القدس"؟؟ أو رح ننطر للأحد الجايي؟؟

بدنا نسأل قداسة #البابا_فرنسيس مع إنّو هيدي رسالتي التالتة إلو، من بعد ما أوّل رسالتين ما لقينا عليهن رَدّ،

أيمتى رح تتوحّد الكنيسة حتى نحتفل بعيد واحد؟؟

@Pontifex_ar @Pontifex #Whitsunday — Najwa Karam (@najwakaram) June 6, 2022