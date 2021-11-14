الخميس 5 صفر 1444 ﻫ - 1 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نجوى كرم لنزار فرنسيس: عيد المواقف والوفا

14 - نوفمبر - 2021
نجوى كرم

نجوى كرم

A A A
طباعة المقال

عايدت الفنانة اللبنانية نجوى كرم الشاعر اللبناني نزار فرنسيس بمناسبة عيد ميلاده، وكتبت على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي: “عيد المواقف والوفا، الوطنيّة والإلتزام، عيد الفرح والمحبّة، بتلبقلك أحلى الإيّام، عقبال الـ 100”.

وتلقى نزار فرنسيس عدد كبير من التهاني من قبل المتابعين. وكانت قد عايدت نجوى كرم أخيراً الفنان السعودي رابح صقر بمناسبة عيد ميلاده.

وكتبت نجوى على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي: “انشالله بتعيّد عُمرك كلّو بسلام وتعيش إيّامك بالحُبّ والفرح ينعاد عليك”.

وكانت أصدرت نجوى كرم أغنية “ساحر قلوب” وهي من كلمات عامر لوند، ألحان علي حسون وتوزيع موسيقي داني حلو. أما الفيديو كليب فهو من إخراج حسن غدار، وهذا التعاون الثاني بينهما بعد كليب “مغرومة 2”.

وجاءت الأغنية بمثابة تكملة لأغنيتها السابقة “مغرومة 2” الذي كان فيه ظهور خاص للممثل السوري معتصم النهار.

    المزيد من منوعات

    أنجي المقدم
    أنجي المقدم لصوت بيروت إنترناشونال: البطولة المطلة مختلفة
    لاعبو ليفربول
    لاعب يوفنتوس ينتقل إلى ليفربول خلال ساعات
    النحل الإفريقي
    خطأ عرّضه لـ20 ألف لسعة وابتلع 30 نحلة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    متى تنحسر موجة الحرّ التي تضرب لبنان؟
    مقاتلات حربية إسرائيلية "أرشيفية"
    تحرك روسي "لافت" سبق القصف الإسرائيلي لمطار حلب
    الفنان فارس كرم
    رح خلّيك عبرة.. ميريام فارس تتوعد فارس كرم بعدما وصفها بكلمات "لا أخلاقية"!