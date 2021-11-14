نجوى كرم لنزار فرنسيس: عيد المواقف والوفا

عايدت الفنانة اللبنانية نجوى كرم الشاعر اللبناني نزار فرنسيس بمناسبة عيد ميلاده، وكتبت على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي: “عيد المواقف والوفا، الوطنيّة والإلتزام، عيد الفرح والمحبّة، بتلبقلك أحلى الإيّام، عقبال الـ 100”.

وتلقى نزار فرنسيس عدد كبير من التهاني من قبل المتابعين. وكانت قد عايدت نجوى كرم أخيراً الفنان السعودي رابح صقر بمناسبة عيد ميلاده.

وكتبت نجوى على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي: “انشالله بتعيّد عُمرك كلّو بسلام وتعيش إيّامك بالحُبّ والفرح ينعاد عليك”.

وكانت أصدرت نجوى كرم أغنية “ساحر قلوب” وهي من كلمات عامر لوند، ألحان علي حسون وتوزيع موسيقي داني حلو. أما الفيديو كليب فهو من إخراج حسن غدار، وهذا التعاون الثاني بينهما بعد كليب “مغرومة 2”.

وجاءت الأغنية بمثابة تكملة لأغنيتها السابقة “مغرومة 2” الذي كان فيه ظهور خاص للممثل السوري معتصم النهار.