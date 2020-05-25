نجوى كرم وهيفاء وهبي تعايدان الاردن بعيد استقلالها

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عايدت الفنانتان اللبنانيتان نجوى كرم وهيفاء وهبي الشعب الاردني بمناسبة عيد استقلال المملكة الهاشمية الاردنية الرابع والسبعين وهما دائما تحرصان على ان تكونا اولى المهنئات بأي مناسبة وطنية عربية.

وكتبت نجوى عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، انشاالله الإستقلال بالأردن بضلّ يشتّي حرية”.

أما هيفاء وهبي، فنشرت صورة للعلم الاردني وهو يحلق عاليا وعلقت كاتبة، بمناسبة عيد الاستقلال 74 كل عام والمملكة الأردنية وشعبها بخير.

وشكر الشعب الاردني الفنانتين على رسالتهما لهم في هذا اليوم المهم في تاريخ وطنهم.

انشاالله الإستقلال بالأردن بضلّ يشتّي حرية 🙏🏼🌷#عيد_إستقلال_الأردن — Najwa Karam (@najwakaram) May 25, 2020