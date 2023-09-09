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حفاظاً على سلامة الجمهور.. نجوى كرم تلغي حفلها في المغرب

منذ 18 دقيقة
آخر تحديث: 9 - سبتمبر - 2023 5:05 مساءً
نجوى كرم

نجوى كرم

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شاركت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، مع متابعيها على حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ظهرت فيه بعد مغادرتها مسرح ساحة الأمل في أكادير، حيث كان من المقرر إحيائها حفلا غنائيا بحضور عدد كبير من جمهورها المغربي، إلا أن وقوع الزلزال المدمر حال دون إكمال الحفل.

وتمنت نجوى في الفيديو ألا يكون ضرر الزلزال كبيرا على اهل المغرب، وعبرت عن حزنها لما حصل، متمنية السلامة للشعب المغربي.

وقد أرفقت نجوى الفيديو بتعليق قالت فيه: “كرمال المغرب وسلامة شعبو الغالي.. منقدّم تعازينا الحارّة لجلالة الملك محمد السادس وأسر ضحايا الزلزال وكل أهل المغرب.. الله يحفظكن”.

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