نحل يهاجم طائرة ركاب في البرازيل ويجبرها على إلغاء رحلتها

هاجم سرب نحل ضخم طائرة ركاب واستقر بالقرب من أحد محركاتها، ما أدى لإلغاء رحلة جوية قبل دقائق من انطلاقها من مدينة ريو دي جانيرو إلى وجهتها في مدينة ساو باولو بالبرازيل.

وذكر موقع “فايرال تاب” الإخباري، تفاصيل هذه الحادثة والتي وقعت صباح يوم الثلاثاء الماضي، وذلك مع إحدى طائرات مجموعة خطوط “لاتام” الجوية الأمريكية اللاتينية، فبينما كان يصعد عشرات الركاب على متنها، تجمع على سطحها سرب من النحل.

وأظهرت لقطات مصورة تداولتها وسائل إعلامية، طائرة “لاتام” تقف في مدرج مطار ريو دي جانيرو، حيث كانت تستعد للإقلاع في تمام الساعة 10:30 صباحا، بينما هاجم عدد كبير من النحل سطحها الخارجي، واستقر في مجموعات على جناحها الأيسر بالقرب من أحد محركاتها.

وجراء ذلك، علقت إدارة السلامة في المطار الرحلة لعدة ساعات، وذلك في محاولة لتحرك النحل بعيدا عن الطائرة.

ولكنها قررت أخيرا إلغاء الرحلة بعد الساعة الواحدة ظهرًا، بعدما وجدت سرب النحل لم يتحرك طوال هذه الساعات من على جناح الطائرة.

وقالت إدارة السلامة في المطار: “من الواضح أن سرب النحل استقر على جناح الطائرة لذلك تم إلغاء الرحلة”.

وبينت في حديثها مع وسائل إعلامية برازيلية أنها بعد إلغاء الرحلة نقلت الطائرة إلى مركز الصيانة في المطار.

ولكنها لم تكشف ما إذا كانت ستستدعى خبراء في تربية النحل لإزالة سرب النحل من على سطح الطائرة قبل نقلها لإجراء أعمال صيانة.

وتحدثت وسائل إعلامية برازيلية في تعقيبها على الحادثة، بأن إدارة مطار ريو دي جانيرو لا تعرف من أين أتى النحل ولماذا استقر على جناح هذه الطائرة؟.

وبدورها، أوضحت الخطوط الجوية “لاتام” في بيان صحفي، تعقيبا على الحادثة، أنه تم إلغاء الرحلة لأسباب تتعلق بالسلامة، حيث وضعت جميع الركاب المتضررين في رحلات بديلة.

ووفق خبراء في الحياة البرية، فإنه عادة ما يتجمع النحل في شكل أسراب، عندما تغادر الملكة الخلية إلى منزل جديد، حيث تستقر مع بقية المجموعة من حولها أثناء انتظارها للموقع الجديد.