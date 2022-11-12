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نحن لا ندعم المدمنين.. اعلامية تهاجم شيرين بعد عودتها لحسام حبيب

منذ 39 دقيقة
حسام حبيب وشيرين

حسام حبيب وشيرين

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وجهت الإعلامية مي العيدان، رسالة لجمهور الفنانة شيرين عبد الوهاب، بمقاطعة حفلاتها، بعد أزمتها الأخيرة وإعلان عودتها لحسام حبيب، مؤكدة أنها لا تدعم المدمنين أو المضطربين نفسيًا.

وشاركت مي العيدان، صورة من كتب كتاب شيرين عبد الوهاب، عبر حسابها الشخصي بموقع انستغرام، وعلقت عليها قائلة: شيرين تعود رسميًا إلى حسام حبيب، مبروك عليكي ليس الزواج، لا مبروك عليكي خسارة أمك وشقيقك وبناتك وجمهورك والإعلام.

وأضافت مي العيدان: رسالة لكل جمهورها والناس اللي وقفوا معاها عامًا كاملًا، قاطعوها وقاطعوا حفلاتها، نحن لا ندعم مدمنين ولا مضطربين نفسيًا، ولا نمول فنانين وندفع تذاكر حفلات لفنان مدمن وعدو نفسه.

واختتمت مي العيدان حديثها قائلة: مبروك عليكي الضرب والسحل شكلك بتحبي المرمطة، قاطعوها.

هذا وكانت النجمة المصرية شيرين عبدالوهاب قد أعلنت عقد قرانها على الفنان حسام حبيب، وذلك في أول حديثٍ لها بعد خروجها من مستشفى لعلاج الإدمان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو دياب.

وتوجهت شيرين بالشكر إلى أخيها محمد، معلنة تنازلها عن القضايا التي أقامتها ضده.

وتابعت: “أشكر أخي محمد اللي عرفني بالمستشفى، وهتنازل عن أي قضية عملتها ضده، أنا متسامحة وبخف أكتر لما بسامح كل اللي حواليا”.

وعلّق والد حسام حبيب على العودة المفاجئة عبر صفحته الشخصية على موقع “فيسبوك”، قائلا: “ببارك لحسام وشيرين وبدعيلهم يجيبولي حفيد صغير افرح بيه”.

وتجاهل “محمد” شقيق شيرين عبدالوهاب الخبر، ولم ينشر أي تدوينة على “السوشيال ميديا”.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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