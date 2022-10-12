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نداء من صابر الرباعي إلى "بنات الحلال"

منذ 5 دقائق
صابر الرباعي

صابر الرباعي

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في لفتةٍ مميّزة وبأسلوبٍ راقٍ، توجّه الفنان صابر الرباعي بأغنية الجديدة إلى “البنات” اللّواتي يسعين إلى تغيير ملامحهنّ من أجل الظهور بشكلٍ يرغبنه ويتطلعن إليه.

عنوان الأغنية “يا بنات الحلال”، من كلمات علي المولى وألحان فضل سليمان، و”الكليب” من إخراج سيلفانا المولى وفيه تتبلور كلّ معاني الثقة بالنفس وحبّ الذات للتوقّف عن إجراء أيّ حركة تغيّر في ملامح المرأة، وفيه دعوة لتقبّلها شكلها لأنّها جميلة في كلّ الظروف.

تقول بعض كلماتها: “كلّو مرسوم رسم… نفس الشكل و نفس الجسم… ما بيختلف إلا الإسم… شو يعني كبرتي من برا… ما منو قرارك مضطرة…. روحك ما بيطلع عمرا… خمس سنين”.

كما حقّقت الاغنية نجاحًا باهرًا في أولى أيّام طرحها، وأشاد المستمعون بطريقة طرح الأغنية بشكلٍ راق وغير جارح، إضافةً إلى الفكرة التي تتحدّث عن موضوع يمسّ مجتمعاتنا ويعتبر من أكثر المواضيع حساسية.

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