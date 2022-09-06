ندى الكامل تتصدر التريند بعد خلافها مع الداعية مظهر شاهين

تصدرت ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوى، الترند على موقع “غوغل”، وذلك بسبب خلافها مع الداعية مظهر شاهين.

بدأت الأزمة بين ندى الكامل ومظهر شاهين، بعد أن علقت ندى على منشور لـ مظهر شاهين والذى كتبه تعليقاً على تصريحات الفنان محمد عطية فيما يخص المساكنة، حيث انتقد تصريحات الأخير بشدة.

وهو ما دفع ندي الكامل للرد على الداعية مظهر شاهين قائلة : “الأرض ليس عليها سوى ثلاث رسالات سماوية فقط يشملها الإسلام وليس 4200 دين كما تزعم الا إذا اعتبرت عبادة الفئران دين وهذا خبر وغباء”.

وخرج مظهر شاهين، للرد على ندي الكامل قائلاً: الحقيقة أنني حين وصلني ما قالته كدت أبكي “بحرقة” من غيرتها علي البشرية، ورفضها للخراب والدمار.. كدت أفقد الوعي أمام حرصها علي إنقاذ البشرية من سوء عاقبة كلماتي حين قلت بأن الأرض ليس عليها الآن سوي ثلاث رسالات سماوية يشملها الإسلام.

وأضاف شاهين: وكيف سولت لي نفسي أن أنكر أديانا وضعية يعتنقها أناسا يعبدون البقر “السادة والمنقطة”، والنار “الملهلبة”، والفئران “الكيوت”؟ إيه اللي في كلامي غلط وأنا بدافع عن الدين، وكاد أن يدمر بالونات الكوكب؟ إزاي الأرض مش ناقصاني؟ مع إني وزني خفيف ومش “نافخ”.

وعادت ندي الكامل، لترد على مظهر شاهين، حيث كتبت عبر ستوري إنستغرام قائلة :” انت بتهاجمني ولا بترفع مقاساتي ماتتوضي كده واستغفر ربنا وصليلك ركعتين بدل ما انت عاملي فيها خبير تجميل او ترد عليا بالتي هي احسن زى ما مفروض ترد بالحسني.

الجدير بالذكر أن ندى كامل، الزوجة السادسة للفنان أحمد الفيشاوي، ولدت في 27 أغسطس عام 1990 وتنتمي لمواليد برج العذراء، تبلغ من العمر 31 سنة، تميزت بإطلالتها الجريئة والمثيرة فاستطاعت خطف الأنظار إليها سريعاً، حيث تعتمد على إبراز رشاقتها وقوامها المثالي من خلال إطلالتها الأنيقة.