ندى كامل ترد على الشيخ شاهين: أقلع عمتك وأقف قدامي راجل لـ راجل

هاجمت ندى الكامل طليقة أحمد الفيشاوي الشيخ مظهر شاهين مرة اخرى، عبر خاصية “استوري” على حسابها الرسمي على “انستغرام”، قائلة: “أنت هتجود عليا بـ إيه؟.. دا أنت فقير النفس والأخلاق، لا يا خويا جود على حد تاني لأني مش بشوفك إنت واللي زيك، أقلع جلبيتك وعمتك وتعالى أقف قدامي كدا راجل لـ راجل ورد عليا رد الشرفاء”.

وتابعت ندي: “أنت عار على أي جهة، ومتخلنيش أفضحك لأن أنا ولا يهمني حد ولا لبس ولو جبت سيرتي تاني هفضحك وهخلي اللي ما يشتري يتفرج عليك، ومش هتخلص مني، انساني بقى وشوفلك سبوبة غيري، هداك الله يا شيخ”.

بدأت الأزمة حين علقت ندى على منشور لـ مظهر شاهين والتي قال فيها : “الأرض ليس عليها سوى ثلاث رسالات سماوية فقط يشملها الإسلام وليس 4200 دين كما تزعم الا إذا اعتبرت عبادة الفئران دين وهذا غباء.

وترد ندى الكامل على تصريحات مظهر شاهين بقوة حيث قالت : “الارض عليها 8 مليار إنسان تلتهم عايشين فى فيضانات وجفاف وحرب واسكت والنبى عشان الارض مش ناقصاك.. مارس انسانيتك شوية واحترم ريحة الدم والحرب والخراب”.

ورد مظهر شاهين ساخرا من بوست ندي الكامل قائلا: الحقيقة أنني حين وصلني ما قالته كدت أبكي “بحرقة” من غيرتها علي البشرية، و رفضها للخراب والدمار.. كدت أفقد الوعي أمام حرصها علي إنقاذ البشرية من سوء عاقبة كلماتي حين قلت بأن الأرض ليس عليها الآن سوي ثلاث رسالات سماوية يشملها الإسلام.

وأضاف: وكيف سولت لي نفسي أن أنكر أديانا وضعية يعتنقها أناسا يعبدون البقر “السادة والمنقطة”، والنار”الملهلبة”، والفئران “الكيوت”؟ إيه اللي في كلامي غلط وأنا بدافع عن الدين، وكاد أن يدمر بالونات الكوكب؟ إزاي الأرض مش ناقصاني؟ مع إني وزني خفيف ومش “نافخ”.