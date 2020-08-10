ندين نجيم قررت الهجرة..”بس تنقبروا انتوا تحت التراب نحنا منرجع”

تأذى معظم سكان العاصمة بيروت من الانفجار الذي هز مرفأ بيروت بسبب شحنة كبيرة من نيترات الامونيوم الشديدة الانفجار، والتي أدت لتشريد عشرات الآلاف وأوقعت 6 آلاف جريح وأكثر من 160 قتيل وعشرات المفقودين.

وشارك المواطنون اللبنانيون لحظات الانفجار بكثافة ، بالإضافة للأضرار الجسيمة التي خلفها الانفجار، وبطبيعة الحال شارك العديد من النجوم جماهيرهم لحظاتهم الصعبة، بالإضافة للأذى الجسدي والمعنوي الذي تعرضوا إليه جراء لحظات الرعب التي أعقبت الانفجار، لا سيما أن جميع منازلهم باتت محطمة من الداخل.

ونشرت الفنانة اللبنانية، نادين نجيم، تغريدة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، عبرت فيها عن استيائها من الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان.لا سيما أن نجيم قد تعرضت لإصابة جراء الانفجار، وأجرت عملية إثرها. وقالت في تغريدتها:

دموعي ما عم تنشف والخوف سرق النوم من عيوني بشكر الله كل ثانية ولادي بخير ويسوع عطاني عمر جديد وجهي بيترمم الجروحات بطيب بس النفسية ما بعمرها بطيب عم فكر كل الوقت بالشهداء بالأطفال بالجرحى بالأمهات عم صللي للكل اقسى تجربة وأصعب لحظة تشوف الموت بعيونك الله يكون بعون كل المصابين🙏🏻 — Nadine Nassib Njeim (@nadinenjeim) August 6, 2020

وعادت ندين ونشرت تغريدة أخرى البارحة تداولتها الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي، وجاء فيها:”من هذه اللحظة من المشفى أخدت قرار: سوف أترك البلد وأعيش بأمان ببلد تاني يحترم شعبه أحسن ما أبقى ببلد يحكمه زعران وموت. تنقبروا انتوا تحت التراب، بعدها سنعود إلى وطننا، وغير ذلك ليس هناك داع للكلام، وشكراً”.

من هل اللحظة من المشفى اخدت قرار : رح اترك البلد و عيش بأمان ببلد تاني بيحترم شعبه احسن ما ضل ببلد حاكمينه زعران وموت . بس تنقبروا انتوا تحت التراب نحنا منرجع على وطننا غير هيك ما الو لزوم الحكي وشكراً — Nadine Nassib Njeim (@nadinenjeim) August 9, 2020

​وأشارت نادين نجيم إلى أنها تعرضت لإصابات بالغة بسبب الانفجار، وأرفقت ذلك بمقطع فيديو يظهر حجم الدمار الذي تعرض له منزلها بسبب التفجير.