نذير شؤم لبريطانيا.. اختفاء أنثى غراب من برج لندن ومخاوف موتها

يخشى الكثير من البريطانيين من موت أنثى غراب، مما قد يُنذر بمستقبل مشؤوم للمملكة المتحدة، وفقا للأسطورة تقول الأسطورة إنه ينبغي الاحتفاظ بستة غربان على الأقل في برج لندن وإلا فإن المملكة ستسقط. ولكن أنثى الغراب، الملقبة بملكة الغربان، في البرج مفقودة منذ أسابيع.

وفي التقرير، الذي نشرته صحيفة “الغارديان” (the Guardian) البريطانية، قال الكاتب ماثيو ويفر إن اختفاء أحد الغربان من برج لندن واحتمال موته يعدّ نذير شؤم محتملا لبريطانيا.

من جهته، أكد كريستوفر سكيف -وهو مربي الغربان ويطلق عليه “سيد الغربان” (Ravenmaster) في برج لندن- أنه من المحتمل أن ميرلينا، المشهورة باسم ملكة الغربان في البرج، قد ماتت بعد اختفائها لأسابيع.

وفي حديثه في برنامج “توداي” على محطة “راديو بي بي سي 4” الإذاعية، قال سكيف إن “ميرلينا غراب مفعمة بالحيوية وقد عُرف عنها مغادرة البرج في العديد من المناسبات. ولكنها كانت تعود في كل مرة تغادر فيها البرج، إلا أنها اختفت هذه المرة. لذلك، أخشى أنها غادرتنا إلى الأبد”.

وأضاف “قبل عيد الميلاد مباشرة، قبل أن ندخل في الإغلاق، كنا نضع الغربان في أقفاصها، ولكنها لم تكن موجودة”.

وإذا تأكد موت ميرلينا، فسوف يصبح عدد الغربان الموجودة في البرج 7 فقط. ووفقا للأسطورة، إذا مات اثنان آخران، فسوف تسقط المملكة. ولكن سكيف قال إنه إذا لم تعد ميرلينا، فإن البرج يحتوي على غراب احتياطي لضمان بقاء 6 على الأقل. وتابع “لدينا 7 غربان حاليا في برج لندن، 6 منها موضوعة بأمر ملكي. وبالطبع ما زال لدينا غراب إضافي، لذلك، ما زال الوضع مطمئنا في الوقت الراهن”.

وفي بيان نشره على موقع تويتر، قال برج لندن إنه يأمل أن “يتم استبدال ميرلينا بفرخ من برنامج تربية الغربان. لدينا حاليا 7 غربان في البرج، لذلك ليس لدينا أي خطط فورية لتعويض مكان ميرلينا المفقودة. ومع ذلك، نأمل مع مرور الوقت أن نحصل على فرخ جديد من برنامج التربية لمواصلة مواجهة التحدي الهائل المتمثل في ضمان استمرارية إرثها”.

Thanks to everyone who’s been sharing their well-wishes and memories of Merlina 🖤 We’ve also been receiving a lot of questions (“why do you keep ravens at the Tower?”, “is the kingdom in danger?”) so we thought: time for a raven refresher! 👇 (1/10) pic.twitter.com/onrG3HWG1Q — The Tower of London (@TowerOfLondon) January 15, 2021

بشكل عام، تربط العديد من الأساطير بين إبقاء الغربان في البرج مع تشارلز الثاني وعالم الفلك الملكي جون فلامستيد. فوفقا لأحد المصادر، رفض تشارلز إزالة الغربان من البرج بعد أن اشتكى فلامستيد من أنها تحجب رؤيته للنجوم.

وفقًا لمصدر آخر، كان فلامستيد قلقا من تعرض الغربان للاضطهاد عند البرج بعد ارتباطها بحريق لندن الكبير. وبعد أن علم تشارلز الثاني أن قتل جميع الغربان سيكون بمثابة نذير شؤم على بريطانيا، أمر بإبقاء 6 طيور في البرج.