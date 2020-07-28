نساء دفعن الثمن في كورونا..900 امرأة وفتاة فُقدن في “البيرو”

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بينما يفترض أن تكون الأسر مكانا آمنا للمرأة، خصوصا في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البشرية جمعاء مع تفشي فيروس كورونا الجديد، والتزام الناس بتدابير الإغلاق والحجر الصحي والمنزلي كجزء من مخططات حكومية لمكافحة تفشي الفيروس.

“وصل العنف الأسري” في أرجاء العالم إلى مرحلة كبيرة من التصعيد، الأمر الذي دعا الامم المتحدة إلى تحرك عاجل لمكافحة هذا التصعيد. إلا أن بعض الدول تفاقمت فيها الأزمة حد القتل والخطف وفقدان النساء.

أعلنت سلطات البيرو، الاثنين، فقدان ما يزيد عن 900 امرأة وفتاة يخشى أنهن قتلن منذ بدء إجراءات الإغلاق لاحتواء وباء كوفيد-19 في هذا البلد الذي يشكل يعاني من ظاهرة العنف الأسري.

وبحسب مسؤولة قسم حقوق المرأة في مكتب وسيط الجمهورية، إليانا ريفولار، فإن وباء كوفيد-19 الذي تسبب بفقدان الوظائف والعزل المنزلي، فاقم في غضون ثلاثة أشهر ونصف من مشكلة العنف الأسري التي كانت منتشرة في السابق.

وأكدت ريفولار أنه “خلال فترة الحجر الصحي من 16 مارس الى 30 يونيو، تم الإبلاغ عن فقدان 915 امرأة في البيرو”، مضيفة أن “70 في المئة من المفقودات الـ900 هنّ من القاصرات”، حسبما نقلت “فرانس برس”.

وقبل انتشار وباء كوفيد-19 كان يتم الإبلاغ عن فقدان خمس نساء في البيرو يوميا، لكن منذ الإغلاق ارتفع العدد إلى ثماني نساء في اليوم.

وأشارت ريفولار إلى أن الوضع في البيرو قاتم بسبب عدم وجود سجل وطني للمفقودين، لذا من الصعب على السلطات تتبع الأزمة.

من جانبه قال رئيس مكتب وسيط الجمهورية والتر غيتيريز لإذاعة “آر بي إس” المحلية: “نحن بحاجة إلى معرفة ما حدث لهن”.

ووفق جماعات حقوق المرأة والمنظمات غير الحكومية، فإنه في كثير من الأحيان ترفض الشرطة التحقيق في قضايا العنف الأسري، أو يتم الاستهزاء بالضحايا، أو الادعاء بأن المفقودات غادرن منازلهن طوعا.

جدير بالذكر أن 166 امرأة قتلت في العام الماضي بالبيرو، كما سُجلت نحو 30 ألف مكالمة للإبلاغ عن عنف منزلي.

وتسبب فيروس كورونا المستجد بإصابة 384 ألف شخص في البيرو، ووفاة 18229، علما أنها ثالث أكبر دولة متضررة بسبب الوباء في أميركا اللاتينية بعد البرازيل والمكسيك.