نسرين أمين تعود الى دراما رمضان 2023 في "تحت الوصاية"

تعود الفنانة نسرين أمين إلى دراما رمضان المقبل 2023 من خلال مسلسل “تحت الوصاية” للنجمة منى زكى والمخرج محمد شاكر خضير، وذلك بعد غيابها عن موسم رمضان في العامين الماضيين، إذ كان آخر مشاركاتها في دراما الشهر الكريم بمسلسل “لما كنا صغيرين” مع ريهام حجاج والذى تم عرضه في شهر رمضان 2020.

مسلسل “تحت الوصاية” مكون من 15 حلقة تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة منى زكى، دياب، نسرين أمين، رشدى الشامى، مها نصار، خالد كمال، محمد عبد العظيم وعدد آخر من الفنانين، ومقرر انطلاق تصوير أول المشاهد الأسبوع المقبل.

وانتهت نسرين أمين مؤخرًا من تصوير فيلم “رهبة” مع أحمد الفيشاوى، والذى تجسد فى أحداثه شخصية شقيقة الفيشاوى وتعمل مطربة شعبية فى الأفراح، والعمل سيناريو وحوار محمد علام وإخراج رضا عبد الخالق ويشارك في بطولته ثراء جبيل، محمود البزاوى، مصطفى غريب، بيومى فؤاد، سما إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين.

وتنتظر نسرين أمين عرض مسلسل “حرب الجبالى” المكون من 45 حلقة والذى اتنهت من تصويره الشهر الماضى، وبطولة أحمد رزق، سوسن بدر، رياض الخولى، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، أحمد عزمى، دنيا المصرى، خالد كمال، صفوة وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.