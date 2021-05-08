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نسرين طافش تتصدر "التريند" بعد انهيارها في مقلب رمضاني

8 - مايو - 2021
نسرين طافش

نسرين طافش

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تصدرت الفنانة “نسرين طافش” التريند على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي في مصر والمملكة العربية السعودية والجزائر، بسبب انهيارها وبكائها من مقلب رمضاني.

الفنانة السورية، “نشرين طافش”، علقت على وقوعها ضحية حلقة أمس الجمعة من برنامج المقالب “رامز عقله طار”، من تقديم الفنان المصري، رامز جلال.

وغردت طافش لجمهورها عبر “تويتر” بعد انتهاء الحلقة، “الرعب الذي عشته ما راح عالفاضي، شكرا لتفاعلكم ومحبتكم وعلى الترند، والله يسامحك يا رامز”.

المصري “رامز جلال” شبه الفنانة السورية في مقدمة حلقتها ببرنامج “رامز عقله طار” بالمطربة الأمريكية الشهيرة، “جينيفر لوبيز”

وتنافس “نسرين طافش: في سباق دراما رمضان 2021 بمسلسل “المداح”، الذي تشارك في بطولته إلى جانب الفنان المصري، “حمادة هلال” وهو من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

كما انسحبت نسرين طافش من لعبة “بينت بول” عندما أصابها رامز جلال بعدة طلقات تألمت منها وطلبت عدم استكمال اللعبة قائلة: “مش بحب الالعاب دى”.

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