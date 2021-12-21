"نسر الدم" .. تعرف على طقوس الفايكنج الوحشية

وجدت دراسة أنّ طقوس الفايكنج المروعة التي تم فيها قطع ظهر الضحية وسحب أضلاعها ورئتيها من مكانها لتشبه الأجنحة كانت ممكنة تشريحياً. ويقال أنّ هذه الطقوس المسماة ‘النسر الدم’ ، تستخدم فقط على أبغض الأعداء مثل الاسكندنافيين سيئي السمعة الذين عاشوا من القرن 8 إلى القرن ال11.

وجاء في مقال ترجمه “صوت بيروت إنترناشونال”: مع عدم وجود أدلة أثرية مادية ولا سجلات مكتوبة معاصرة، لم تعرف الطقوس إلا من خلال الشعر والملاحم التي صنعت بعد قرون. وفقاً لذلك، لطالما رفض المؤرخون هذه الممارسة الغريبة على أنها ليست سوى سوء فهم للشعر المعقد. ومع ذلك، قرر فريق متعدد التخصصات بقيادة جامعة أيسلندا أنه كان من الممكن إجراؤها باستخدام أسلحة الفايكنج المعروفة.

وقال الباحثون إنّ أي ضحية لم تكن لتعيش طويلاً، وكانوا، على عكس الأساطير، سيموتون بالتأكيد قبل أن تقتلع رئتيهم بالكامل. وقال الفريق أيضاً إنّ الطقوس كانت متسقة مع معاملة الفايكنج المعتادة للأعداء والجثث، وربما كانت مرتبطة بالدفاع عن شرفهم. تم تصوير طقوس نسر الدم في كل من دراما قناة التاريخ ‘الفايكنج’ وكذلك فيلم الرعب الشعبي الأمريكي السويدي لعام 2019 ‘ميدسومار’.

أجرى الدراسة المؤرخ لوك جون مورفي من جامعة أيسلندا جنباً إلى جنب مع فريق من علماء الطب من جامعة كيلي. وكتب الباحثون في Conversation:’ يزعم أنّ الطقوس تضمنت فتح ظهر الضحية وقطع أضلاعه بعيداً عن العمود الفقري، قبل أن يتم سحب الرئتين من خلال الجروح الناتجة’.

من المفترض أن يشبه الشكل النهائي للرئتين المفلطحة على الأضلاع المنتشرة حركة أجنحة الطائر، ومن هنا جاءت تسمية النسر في الاسم. وأوضح الفريق أنّ المنح الدراسية الحالية حول نسر الدم ركزت عادة على اختبارات القرون الوسطى التي تصف الطقوس، الأمر الذي أدى إلى خلافات حول المصطلحات الدقيقة المستخدمة لوصف ما تمّ القيام به على الضحية.

في دراستهم، قرر الدكتور مورفي تجنب السؤال الذي تمت مناقشته منذ فترة طويلة حول ما إذا كانت طقوس نسر الدم قد حدثت بالفعل أم لا، وركز بدلا ًمن ذلك على ما إذا كان أداء الطقوس سيكون عملياً من الناحية التشريحية في المقام الأول. وأكد الباحثون أنّ الإجابة كانت نعم واضحة.

للوصول إلى هذا الاستنتاج، جمع الفريق إعادة تقييم شاملة لتسعة روايات من العصور الوسطى للطقوس مع فهمهم الحديث للتشريح وعلم وظائف الأعضاء لتقييم تأثير نسر الدم على جسم الإنسان.

يقترح الدكتور مورفي وزملاؤه أن رؤوس الحربة الشائكة أو المسحوبة من الفايكنج كانت قادرة على’ فك ‘ القفص الصدري بسرعة من الخلف، وأنه في حين أنّ الإجراء كان صعباً، فإنه لم يكن مستحيلاً.

سوف تكون هناك حاجة إلى قطع العضلات المختلفة من أجل كسر وإخراج القفص الصدري إلى الخارج لتشكيل ‘أجنحة’. ومع ذلك، اعترف الباحثون: ” أدركنا أيضاً أنه حتى لو تم تنفيذ الطقوس بعناية، فستموت الضحية بسرعة كبيرة.”

لذلك فإنّ أي محاولات لإعادة تشكيل الأضلاع إلى “أجنحة” أو إزالة الرئتين كانت ستجري على جثة. وفقاً للباحثين، هناك الكثير من الأدلة الأثرية والتاريخية التي تشير إلى أنّ طقوس نسر الدم هذه، على الرغم من أنها غير عادية بالتأكيد، لم تكن لتكون خارج الطابع تماماً بالنسبة لنخبة المحاربين الوحشية في عصر الفايكنج.

وكتب الباحثون: “لم يكن لديهم أي مخاوف بشأن عرض جثث البشر والحيوانات في طقوس خاصة، بما في ذلك أثناء عمليات الإعدام المخيفة”. تسمى إحدى الطقوس ‘الدفن المنحرف’ وقد تمّ درسها من قبل الفريق على هيكل عظمي لفتاة نبيلة من القرن 10 من بيركا، السويد.

تم العثور على الفتاة المسكينة مع رأسها مقطوع وبقاياها مدسوسة تحت ذراعها. تم استبدال عظم فكها المفقود، والذي ربما تم تدميره أثناء قطع الرأس، بواحد من خنزير.

من المفهوم أنّ هذه الطقوس المتطرفة قد تم حجزها لظروف استثنائية وعادة ما تكون مرتبطة بالحالات التي ينظر فيها إلى السمعة والشرف، والتي تعتبر أمور مهمة للغاية لمحاربي الفايكنج.

تصور ملاحم القرون الوسطى هؤلاء الضحايا على أنه تمّ إلقائهم في حفر الثعابين، أحرقوا حتى الموت في منزل طويل أو حتى تمزيقهم إرباً ومسمرتهم إلى عامود.

قد يكون النسر الدم حالة من الانتقام، مع تصوير الملاحم لها على أنها وسيلة للممارس لاستعادة شرفه المفقود. “الحقائق التشريحية لنسر الدم توضح أنّ الإجراء سيكون ملفتاً للانتباه”، كتب الباحثون في ورقتهم.

“كان من شأن العملية أن تؤدي إلى ‘ الدم والجلد والأعضاء التي تمت إزالتها موزعة على المنطقة المجاورة، وصرخات الضحية، خاصة خلال إزالة مؤلمة للغاية للأنسجة الرخوة من ظهورهم، والتي من المرجح أن تكون مسموعة على مسافة كبيرة.”