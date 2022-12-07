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نشطاء مناخ يلطخون بالطلاء دار أوبرا لا سكالا في ميلانو الإيطالية

منذ 16 دقيقة
آخر تحديث: 7 - ديسمبر - 2022 12:30 مساءً
نشطاء مناخ يلطخون دار أوبرا لا سكالا في مدينة ميلانو الإيطالية بالطلاء

نشطاء مناخ يلطخون دار أوبرا لا سكالا في مدينة ميلانو الإيطالية بالطلاء (رويترز)

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قالت شرطة محلية إن نشطاء مناخ في إيطاليا لطخوا بالطلاء (الأربعاء 7-12-2022) مدخل دار أوبرا لا سكالا الشهيرة في ميلانو قبل انطلاق العرض الافتتاحي للموسم.

ونظم نشطاء احتجاجات في أماكن بارزة في أنحاء أوروبا خلال الأشهر الماضية، مستهدفين في بعض الأحيان المتاحف والأعمال الفنية للدعوة لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة للتصدي لارتفاع درجة حرارة الأرض.

وأعلنت حركة أولتيما جينيراتسيوني (الجيل الأخير) مسؤوليتها عن الاحتجاج في ميلانو.

وعلى مدار الشهر الماضي، قامت الحركة نفسها بإلقاء حساء على أحد أعمال فان جوخ في روما، وألقت بسائل أسود اللون على لوحة لجوستاف كليمت في فيينا، ودقيقا على سيارة رياضية قام بطلائها فنان البوب الأمريكي آندي وارهول خلال عرضها في ميلانو.

وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على خمسة أشخاص بعد ما حدث في لا سكالا، فيما أزال عمال النظافة الطلاء بسرعة من مدخل المسرح.

ومن المقرر أن تفتتح دار لا سكالا موسمها 2022-2023 اليوم الأربعاء، وهو من أبرز الفعاليات في الأجندة الثقافية الإيطالية.

    المصدر :
  • رويترز

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