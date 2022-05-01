نصائح للتخلص من الطاقة السلبية عند تنظيف منزلك

مع اقتراب عيد الفطر، تعم مظاهر الاحتفال والبهجة، ومن الطقوس الشائعة بين الدول العربية، حيث يقومون بتنظيف المنزل وإعادة ترتيبه للاحتفال بالعيد، لكن هل فكرت يوما من التخلص من الطاقة السلبية من منزلك عند تنظيفه، حيث إنه هناك عدد من الطرق التي تساعدك على ذلك إذا التزمت بها.

وهناك بعض النصائح لكيفية التخلص من الطاقة السلبية عند تنظيف منزلك في عيد الفطر منها:

1- إفراغ المنزل من جميع الأغراض التي تسبب الفوضى.

2-التأكد من تنظيف كل ركن في المنزل، حتى الأركان غير الظاهرة، حيث إن هذا يساعد في الطاقة السلبية الكامنة في المنزل.

3- في حالة وجود هواء منعش يفضل فتح جميع النوافذ والستائر لفترة زمنية ليست طويلة، حتى لا تدخل الأتربة إلى المنزل.

4- يفضل في أثناء تنظيف المنزل السماح للضوء بالدخول وكذلك الهواء.

5- التأكد من إزالة جميع أنسجة العنكبوت العالقة في الأركان

6- يمكنك استخدام المكنسة الكهربائية لتنظيف الغبار.

7- التخلص من جميع الأدوات المنزلية المكسورة وغير الصالحة للاستخدام.

8- يفضل البدء بتنظيف النوافذ والأبواب، حيث إنها بوابة دخول الطاقة السلبية إلى المنزل.

9- يفضل مسح الأرض بماء مضاف إليه عصير 5 حبات من الليمون ونصف كوب من الخل الأبيض وكوب من ملح البحر.

10- يمكنك تنظيف الإطارات والأبواب والنوافذ باستخدام محلول ملح البحر.