نصائح للحصول على رموش قوية وطويلة

تبحث الكثيرات من الفتيات عن طرق مختلفة للعناية بالبشرة ونضارتها لتصبح مشرقة وجذابة، وكذلك الرموش التي تتبع معها كافة الطرق الممكنة التي تساعدها على أن تنمو وتصبح أكثر كثافة، ولتحقيق ذلك، نستعرض بعض النصائح التي تساعد على هذا، وفقاً لما ذكره موقع ” masterclass “.

نصائح لنمو الرموش وتكثيفها

وضع زيت على الرموش

تعمل الزيوت الطبيعية مثل زيت الخروع وزيت جوز الهند وزيت الزيتون على ترطيب شعر الرموش ونموها بشكل صحى، وذلك عن طريق غمس عصا الماسكارا النظيفة أو قطعة قطن في أحد الزيوت وترطيب الرموش بها حتى تصبح أكثر كثاقة وأطول مع مرور الوقت.

جل الصبار

يمكن ترطيب الرموش الجافة والهشة عن طريق استخدام جل الصبار، والذى يساعد على ترطيب وتغذية الرموش، من خلال غمس عصا الماسكارا النظيفة في جل الصبار أو قطعة قطن، ويمكن استبدال جل الصبار بفازلين من خلال وضع كمية صغيرة منه على الرموش.

مصل نمو الرموش

يمكن تطبيق مصل نمو الرموش، الذى يساعد على جعلها تبدو أطول وأكثر كثاقة، من خلال تمرير عصا المصل عبر خط الرموش مع استشارة الطبيب عند الاستخدام.

تناول مكملات غذائية

يدعم الكولاجين والبيوتين عملية نمو شعر الجسم، ولهذا ينصح بتناولهم، و يمكن استشارة الطبيب المعالج لتحديد المكمل الأفضل ومراجعة أي أثر جانبي قد يحدث مع اتباع نظام غذائي صحى يحتوى على عناصر غذائية هامة.