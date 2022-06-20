نصائح للعناية بالشعر الخفيف وزيادة كثافته

تعاني كثر من الفتيات بسبب الشعر الخفيف وتساقطه. وتحب الكثير منهن أن يكون شعرهن كثيفًا وصحيًا وهو ما يتطلب الكثير من العناية، لذا إليكِ هذه النصائح من موقع “self” لزيادة كثافة الشعر الخفيف:

غسل الشعر بانتظام

بالنسبة للاهتمام بالشعر لا يجب غسله كل يوم، فقد يمكن غسل الشعر مرتين لثلاث مرات فقط في الأسبوع، لأن الغسيل الكثير يجرد الشعر من الزيوت الضرورية والغسيل بشكل متكرر يترك الشعر باهت، الشعر الطبيعي قد يكون معرض للجفاف ويكون عرضة للتكسير، ولهذا يمكن استخدام الشامبو المرطب المصمم بدون كبريتات لأنه يساعد على تنظيف الشعر ولكن قد يجعل فروة الرأس تجف خاصة إذا كان الشعر حساس أو جاف.

اتبعي الشامبو بالبلسم دائمًا

إن الشامبو بالبلسم يمنح الشعر لمعان ويقلل من الكهرباء ويحسن من مظهر وملمس الشعر الباهت أو التالف، ويوضع البلسم على الشعر ويجب إزالة التشابك بمشط واسع الأسنان وشطفه بالماء البارد الذى يغلق الجلد ويجعل الشعر لامعا.

انهاء عملية الترطيب والتشابك

يجب بعد غسل الشعر بالشامبو والبلسم استخدام مزيل لتشابك الشعر، ليعزز الرطوبة ويوفر الحماية من الحرارة قبل التصفيف.

استخدام قناع لزيادة لمعان الشعر

يمكن وضع قناع عميق للترطيب مرة واحدة في الأسبوع، للحصول على ترطيب قوى، ويترك لمدة 15 دقيقة، لـ 20 دقيقة، وبعد ذلك يشطف بالماء البارد.

تجفيف الشعر في الهواء ويصفف برفق

يجب أن تفركي كمية صغيرة من السيروم على الشعر المبلل قبل تصفيفه، أو تجفيفه بالهواء، لزيادة لمعانه والمساعدة على منع تجعد الشعر، للشعر التالف او الجاف.

اختيار تسريحة شعر لا تزيد من توتر الشعر

يجب عند تصفيف الشعر عدم جعل الشعر مشدود للخلف مثل ذيل الحصان ولفترات طويلة، مما ينتج عنه أن يكون الشعر خفيف من الأمام بشكل كبير، مما قد يجعل الشعر يتساقط بسهولة.