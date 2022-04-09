نصائح لمن يعانون من الـ "overthinking"

إذا كنت من الذي يفكرون كثيرا، عليك قراءة التقرير التالي.

فالإفراط في التفكير هو مشكلة شائعة أو بالأحرى عادة نطورها منذ الطفولة، نحن لا ندرك شدة هذا الشرط حتى يعيق نمونا أو يخلق عقبة في الطريق الذي نختار الوصول إليه.

على الرغم من أن الإفراط في التفكير ليس عادة سيئة، إلا أنه في بعض الأحيان قد يصل إلى رأسك ويجعلك تفعل أشياء غبية ليست مطلوبة حتى.

ما هو الإفراط في التفكير؟

معظم الناس وخاصة الأطفال لديهم هذا المفهوم الخاطئ الغريب حول الإفراط في التفكير وهذا يعني فقط القلق بشأن شيء لم يتم القيام به بعد.

ليس الأمر بهذه البساطة، فالإفراط في التفكير يحتوي في الواقع على الكثير من الأشياء مثل القلق والمحفزات والمواقف والظروف التي تجعلك تفكر في شيء ما مرارًا وتكرارًا.

ليس هذا فقط، يبدأ الناس في التفكير بشكل مفرط دون أي سبب أثناء قضاء وقت الفراغ أو مجرد التباطؤ. إن التفكير في نفس الأفكار يزيد من خطر حدوث حالات الصحة العقلية، وقد تم اقتباس هذا في دراسة المعهد الوطني للصحة في عام 2013.

ووفقا لموقع “onlymyhealth” هذا ما عليك القيام به:

1. انظر كيف تستجيب

عندما تفرط في التفكير في المواقف، فأنت تستجيب أنت بحاجة إلى مراقبة الطريقة والأشياء التي تستجيب بها. إذا كانت الردود متكررة أو تتبع دورة، فأنت بحاجة إلى التخلص منها لأنها تقوم بعمل حلقة وتضييع وقتك. ومع ذلك، يمكن للأفكار الإيجابية أن تمنحك نتيجة جيدة، وبالتالي استمر في تحليل أفكارك وبالتالي لا تشعر بالذنب حيال ما تعتقده. يمكن أن يساعدك الوعي الذاتي على تغيير طريقة تفكيرك.

2. حاول أن تجد مصدر إلهاء

الإفراط في التفكير لا ينتهي من تلقاء نفسه؛ تحتاج إلى شيء ما للتحكم فيه. ابحث عن مصدر إلهاء أكثر إنتاجية مما كنت تفكر فيه. لهذا تحتاج إلى الأفكار التالية:

التعرف على بعض المهارات الجديدة ومعالجة المواقف

الحصول على بعض التمارين

ممارسة بعض الهوايات وممارستها

تطوع في منظمة محلية إيجابية في وقت الفراغ

3. تأمل

يحب الكثير من الناس التأمل عندما يفرطون في التفكير لأنه يساعدهم على تركيز أفكارهم والتفكير نحو الهدف المطلق. كما أن التأمل يجعلك خاليًا من التوتر ويمكن أن يمنحك الوقت للإجابة على المواقف وتحليلها. حافظ على نظافة عقلك ولا تتوتر من جذب الانتباه.

4. ابحث عن شريك

إن العثور على شخص يمكنه الخروج معك أو قضاء بعض الوقت معه هو طريقة جيدة للتوقف عن الإفراط في التفكير بأي طريقة ممكنة. يمكن أن تساعدك محاولة تخفيف العبء عن شخص ما في الواقع على وضع الأشياء في مكانها وفي الاتجاه الذي تريده. فكر في الطرق التي يمكن أن تساعدك على تحويل انتباهك نحو النشاط وهذا الشخص في كثير من الأحيان. أو يمكنك فقط مساعدة أصدقائك في مهامهم التي يمكن أن تبعدك عن التفكير المفرط.

5. التعرف على التفكير السلبي التلقائي

يمكن أن يكون الإفراط في التفكير أمرًا جيدًا، لكن وجود أفكار سلبية يمكن أن يكون له تأثير خاطئ على عقلك ويمكن أن يجعلك عرضة لمشاكل الصحة العقلية. تشير الأفكار السلبية التلقائية إلى الأفكار المتشنجة التي قد تنطوي على بعض الخوف أو الغضب أو المواقف المؤلمة. كل هذا يمكن أن يجعل حالتك أسوأ ويمكن أن يمنحك ليالي بلا نوم في بعض الأحيان. لذلك من المهم أن تتعرف على هذه المحفزات ومهارات التفكير لمنع الإفراط في التفكير كثيرًا.

6. حافظ على تركيزك

التواجد في الحاضر مهم حقًا من أجل التأمل والحصول على الكثير من المصادر الجيدة من أجل البقاء في الوقت الحاضر. يمكنك فقط الاستماع إلى بعض الموسيقى وقضاء بعض الوقت في الاستمتاع بها. تناول شيئًا ما ، يمكن أن يساعدك على التخلص من الأفكار وتركيز حواسك على بعض الأطعمة اللذيذة. اخرج للتنزه وعالج نفسك ببعض الوجبات المفضلة لديك للتخلص من الأفكار المفرطة في التفكير.