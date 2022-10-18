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نصر محروس لـ شيرين: مافيش حد فينا خالي من الأخطاء والعيوب

منذ 42 دقيقة
المخرج نصر محروس وشيرين

المخرج نصر محروس وشيرين

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حرص المنتج نصر محروس على دعم الفنانة شيرين عبد الوهاب، حيث زار الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، وعقدا سويا جلسة لبحث كيفية دعم شيرين خلال الفترة القادمة، على إثر أزمتها الأخيرة.

ونشر نصر محروس فيديو على “فيسبوك”، مع مصطفى كامل ووجها خلاله رسالة دعم للفنانة شيرين عبد الوهاب.

وقال نصر محروس إنه لجأ للفنان مصطفى كامل بصفته كبير الموسيقيين في الوقت الحالي بعد انتخابه نقيبا، وأنه يدعم الفنانة الكبيرة شيرين عبد الوهاب قائلا: “من منكم بلا خطيئة فليرمها أولا بحجر، ومافيش حد فينا خالي من الأخطاء والعيوب، وشيرين مش حد قليل ولا إحنا لسه عارفينها النهاردة، واجب كل اللي بيحبوها يقفو معاها ووراها وينقذوها من أي شئ يضر حياتها وصحتها”.

وتابع: “شيرين بنت كل بيت مصري، لازم كلنا نقف جنبها ونرجعها شيرين واحسن من الأول كمان”.

ومن جانبه شدد مصطفى كامل على إنه بصفته كنقيب وإنسان وصديق لشيرين، يوجه كل الدعم لهذا حتى تعود إلى سابق عهدها.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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