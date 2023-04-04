نصيحة أمريكية لأصحاب 143 ألف سيارة فولكس فاجن: "أبقوا هذا المقعد خالياً"!

قالت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة في الولايات المتحدة (الثلاثاء 4-4-2023) إن على ملاك 143 ألف سيارة فولكس فاجن متعددة الاستخدامات من طراز أطلس جرى استدعاؤها، أن يُبقوا مقعد الراكب الأمامي خاليا إلى أن يتم إصلاح خلل في أنظمة الكشف عن الراكب في المقعد الأمامي في هذه المركبات.

يشمل الاستدعاء سيارات موديل 2018-2021 طراز أطلس وموديل 2020 طراز أطلس كروس الرياضية، بسبب خلل في أنظمة الكشف عن الراكب في المقعد الأمامي.

وأفادت الإدارة بأن نظام استشعار الراكب بالمقعد الأمامي قد يكون به خلل في الأسلاك مما قد يؤدي إلى عدم تفعيل الوسادة الهوائية حتى لو كان المقعد مشغولا، إذ أن الوسائد الهوائية غير المفعلة لن تُفتح في حال وقوع حادث مما يزيد خطر إصابة الجالس بالمقعد الأمامي.

وقالت شركة فولكس فاجن إنها تعمل حاليا على تطوير وسيلة لمعالجة الخلل وتتوقع أن يكون ذلك جاهزا أواخر عام 2023. واستحدثت الشركة في أواخر عام 2020 كابلا جديدا للتعامل مع أي خلل محتمل في النظام.

وأضافت الشركة أنه لا علم لها بوقوع أي حوادث أو إصابات تتعلق بالسيارات المستدعاة.

وتٌجري شركة صناعة السيارات الألمانية تحقيقا في الأمر منذ أغسطس آب 2019.