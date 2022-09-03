نصيحة من محمد صلاح الى أحمد زيزو تزعج جماهير الزمالك

تحدّث “أحمد سيد زيزو”، جناح نادي الزمالك، عن نصيحة تلقاها من مواطنه “محمد صلاح”، نجم ليفربول الإنكليزي، في الفترة الأخيرة.

وقاد زيزو الفريق الأبيض للتتويج بلقب الدوري المصري الممتاز للموسم الثاني تواليا، بعدما سجّل 19 هدفًا توّجته هدّافًا للبطولة لأول مرة في مسيرته.

وحلّ زيزو ضيفًا على الإعلامي المصري “عمرو أديب” في لقاء تليفزيوني، تحدّث خلاله عن طموح العودة من جديد للعب في أوروبا.

في السياق، قال نجم الزمالك: “صلاح يتحدث معي دائما عندما نجتمع في معسكر المنتخب، ولقد نصحني في آخر معسكرين بضرورة الخروج للاحتراف في أوروبا حاليا”.

وأضاف: “صلاح أكد لي أنني يجب أن أخرج الآن وأنا في ذروة مستواي، ونصحني بضرورة البحث عن وكيل جيد ينجح في تسويقي خارجيًا، لأنه يرى امتلاكي قدرات فنية تمكنني من النجاح خارجيا”.

وردًا على سؤال عما إذا كان اللاعب المصري غير قادر على مجاراة النسق الأوروبي، استدلّ زيزو بنجاح محمد صلاح نفسه مع ليفربول، وكذلك محمد النني مع أرسنال، وسابقا عمرو زكي وأحمد حسام ميدو في الدوري الإنجليزي.

وسبق لصاحب الـ26 عاما اللعب في أوروبا لمدة 4 سنوات، حيث ارتدى قمصان ليرز البلجيكي وناسيونال وموريرنسي البرتغاليين قبل الانضمام للزمالك في 2018.