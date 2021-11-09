نضال بشراوي لـ”صوت بيروت إنترناشونال”: “مستر ليبانون” سيمثل لبنان عالمياً

نضال بشراوي إسم بارز في عالم عرض الازياء، فهو يملك وكالة شهيرة تتعامل مع اهم المصممين في لبنان والعالم العربي. كما انه يشرف على العديد من مسابقات الجمال وأبرزها “مستر ليبانون”، هذا الحدث الذي غاب لسنتين بسبب الاحداث التي المت بلبنان وانتشار جائحة كورونا لكنه هذا العام أصر على إقامة حفل إنتخاب ملك جمال لبنان للعام 2021، فكيف قرر تحدي الصعاب هذا ما يقوله في حواره مع “صوت بيروت إنترناشونال”: “بعد غياب سنتين اجتمعنا نحن المشرفون على إقامة “مستر ليبانون” وكانت حاضرة معنا النجمة هيفاء وهبي التي تعتبر جزء من هذا الحدث ورئيسة لجنة التحكيم، واتفقنا بأن الحياة تستمر ولا يمكننا ان نغيّب لبنان عن المحافل الدولية سنوات طويلة، هذا عدا انني موقع عقودا مع اللجنة العالمية ل MR WORLD وإذا تأخرنا عن إرسال الفائز للمشاركة بالمسابقة العالمية سأفقد احقيتي بإنجاز هذا الحدث لذا إتخذنا القرار وحددنا موعد الحفل في 16 تشرين الثاني.

وتابع نضال شرحه قائلا “هذا العام ستحمل المسابقة شعار “بيروت” وسيقام الحفل ضمن مراعاة الإجرءات الإحترازية الخاصة بكورونا فضلا عن تفاصيل الحفل المختلف عن سابقاته إذ لن يكون هناك حضورا في الإستديو وسيتم مرور الشباب الثمانية عشر الذين اخترناهم امام لجنة التحكيم وحتى اللوحات الراقصة والغنائية ليست حاضرة حرصا منا على فهم مزاج الشعب اللبناني الذي يعاني من إنقطاع الكهرباء والغلاء الفاحش وازمات إجتماعية وسياسية كثيرة”، واضاف ” المرحلة الاولى لن نرى الشباب بملابس البحر وهذا إجراء للمرة الاولى نتبعه كما اننا صورنا تقارير مع المشتركين يتحدثون فيها عن مكان وجودهم لحظة انفجار مرفأ بيروت اي الساعة 6 واربع دقائق في 4 آب وبعد التصفيات سينتقل الجميع من استديوهات “ام تي في” إلى قصر سرسق في مدينة صوفر الجبلية حيث سيتم إعلان الفائز الذي سيمثل لبنان في مسابقة MR WORLD أما الأربعة الآخرين الذين سيصلون الى النهائيات هم ايضا سيشاركون في مسابقات عالمية”.

وبالإنتقال للحديث عن مسابقة ملكة جمال لبنان الغائبة منذ 4 سنوات يقول نضال بشراوي “أعتقد أنه حان الوقت لأن تعود هذه المسابقة فغياب الفتاة اللبنانية عن المسابقات العالمية امر غير مستحب وبإمكان المشرفين عليها أن يقيموا حفلا مصغرا بعيدا عن الإبهار الذي كان يقام سابقا حرصا عل إسم بلدنا”.

واخيرا يؤكد بشراوي أن عمله لم يتوقف رغم الصعوبات وقد صور مع العارضات اللواتي ينتمين إلى وكالته عددا من المناسبات منها مع مصممين لبنانيين كبار مثل زهير مراد وجورج حبيقة، كما ان تصوير الإعلانات الحمد الله ما زال مستمرا بزخم كبير وهناك نشاطات نحضر لها لأن لبنان كان وسيبقى مكانا للرقي والجمال والإبداع.