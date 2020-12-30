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نفاذ تذاكر حفل عاصي الحلاني وملحم زين ونادر الاتات

منذ 8 ثواني
ليلة رأس السنة

ليلة رأس السنة

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أعلن فارس الغناء العربي الفنان عاصي الحلاني عن نفاذ تذاكر حفل ليلة رأس السنة الذي يشاركه فيه كل من الفنان ملحم زين والفنان نادر الأتات من تنظيم المنتج علي الأتات.

في سياق متل، أوضح نقيب أصحاب المطاعم طوني الرامي أن دبي والقاهرة استقطبا العدد الأكبر من حفلات رأس السنة. وقال في حديث تلفزيوني، “إن القطاع المطعمي يحاول إثبات وجوده والأسعار التي يقدّمها مقبولة نسبةً لارتفاع الأسعار”.

يذكر أن هذا العام لن يعيّد اللبنانيين كما السنوات السابقة، فكورونا حبست الأنفاس والغلاء المعيشي أرهق نفوس المواطنين. لم تغب حفلات رأس السنة عن هذا العام، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة وانتشار كورونا، فاللبناني يحبّ السهر والحياة. وتمثّل سهرة رأس السنة وسط الكوارث كلّها، متنفساً وتفاؤلاً باستقبال عامٍ جديد، لعلّه يزيل الغيمة السوداء التي حلّت هذا العام على لبنان.

في هذا الإطار، كيف هو إقبال الناس على هذه الحفلات؟ وكم يبلغ سعر البطاقات؟ وكيف ستُقام هذه الحفلات في ظل كورونا؟ لعلّ أضخم الحفلات هي الحفلة التي يحييها الفنانون عاصي الحلاني، نادر الأتات، وملحم زين في فندق Hilton.

 

نفاد التذاكر لليلة رأس السنة

نفاد التذاكر لليلة رأس السنة

 

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