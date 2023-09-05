نقابة الفنانين السورية تعلق على منع سارة زكريا من الغناء بمصر

في أول تعليق لنقابة الفنانين السوريين على منع المطربة سارة زكريا من الغناء في مصر، قال سيمون خوري أمين سر نقابة الفنانين في سوريا، إن النقابة تتابع تداعيات أزمة المطربة سارة زكريا، والتي وصلت إلى حد إصدار نقابة المهن الموسيقية المصرية، قرار بمنعها من الغناء داخل مصر.

وقال سيمون خوري، في تصريح خاص لـ”مصراوي”، قال: “تابعنا الوقائع المؤسفة من المطربة، والتي وصلت إلى حد توجيه ألفاظ خارجة تحمل إهانة لحضور الحفل من الجمهور المصري”.

وأوضح: “سبق وتم منع المطربة اللبنانية من الغناء في سوريا بالفعل، بسبب ما تحمله أغاني لها من تجاوز و إيحاءات، قبل حضورها إلى مقر النقابة، وتقدمها باعتذار والتوقيع على إقرار بعدم تكرار ذلك”.

وعن رأيه في قرارات النقابة المصرية، أضاف: “أولا أوضح أن البعض وقع في خطأ، باعتبارها فنانة سورية، وهذا غير صحيح هي لبنانية الجنسية، وبالنسبة لقرار النقابة المصرية، أراها صحيحة تماما، حتى تكون عبرة للآخرين”.

نقابة المهن الموسيقية، أصدرت أمس الأحد، عدة قرارات، عقب انتهاء التحقيق مع الفنانة اللبنانية سارة زكريا، وذلك بعد تجاوزها في إحدى حفلاتها في الساحل الشمالي.

وأعلنت النقابة منع تصاريح الغناء للمطربة اللبنانية سارة محمود زكريا داخل جمهورية مصر العربية، وتغريم منظم الحفلات ياسر الحريري مبلغ 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى التحقيق مع مدير المطعم (مقر الحفل) بالساحل الشمالي، لسؤاله عن ظروف وملابسات التجاوزات والمخالفات في الحفل المذكور، وعن مدى اتخاذ الإجراءات القانونية النقابية للحفل.