نقابة المهن الموسيقية تضع شروطا صارمة على محمد رمضان

بعد أن عاد الفنان محمد رمضان للغناء وإحياء الحفلات من جديد داخل مصر، بعد الحفل الذي أحياه في الساحل الشمالي بعد عودته من تركيا حيث أحيا حفلين هناك، تساءل عدد كبير من الجمهور عن سبب عودة رمضان للغناء رغم وجود قرار من نقابة المهن الموسيقية بإيقافه لمدة عام.
كشف منصور هندي، رئيس لجنة العمل بنقابة المهن الموسيقية، في تصريحات صحافية كواليس عودة الفنان محمد رمضان، للغناء مرة أخرى في مصر، بعد إيقافه العام الماضي، بسبب ظهوره عارياً على المسرح.
وأكد هندي أن نقابة المهن التمثيلية برئاسة أشرف زكي، خاطبت نقابة الموسيقيين قبل إجازة عيد الأضحى، من أجل الموافقة على حصول رمضان، على تصريح بالغناء لمدة يوم واحد فقط، عند إحياء أي حفل، وبعد انتهاء الحفل، إذا أراد إحياء حفل آخر، ترسل نقابة الممثلين، خطاباً جديداً للموسيقيين، ويتم إصدار تصريح يومي جديد.
كما أكد أن رمضان، عليه أن يلتزم بالقواعد والسلوك والضوابط التي تفرضها النقابة، وتتناسب مع قيم المجتمع، وأنه ممنوع عليه منعاً باتاً أن يظهر عارياً في أي حفل يحييه.
وأحيا الفنان محمد رمضان الأربعاء حتى الساعات الأولى من صباح الخميس، حفلاً غنائياً كبيراً بمدينة اسطنبول في تركيا، وحمل الحفل لافتة كامل العدد.
ورفع محمد رمضان، علم مصر خلال الحفل وهو على خشبة المسرح، ليتفاعل معه الجمهور بالتصفيق والهتاف باسم مصر.