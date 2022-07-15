نقابة المهن الموسيقية تضع شروطا صارمة على محمد رمضان

بعد أن عاد الفنان محمد رمضان للغناء وإحياء الحفلات من جديد داخل مصر، بعد الحفل الذي أحياه في ‏الساحل الشمالي بعد عودته من تركيا حيث أحيا حفلين هناك، تساءل عدد كبير من الجمهور عن سبب ‏عودة رمضان للغناء رغم وجود قرار من نقابة المهن الموسيقية بإيقافه لمدة عام.

كشف منصور هندي، ‏رئيس لجنة العمل بنقابة المهن الموسيقية، في تصريحات صحافية كواليس عودة الفنان محمد رمضان، للغناء ‏مرة أخرى في مصر، بعد إيقافه العام الماضي، بسبب ظهوره عارياً على المسرح.‏

وأكد هندي أن نقابة المهن التمثيلية برئاسة أشرف زكي، خاطبت نقابة الموسيقيين قبل إجازة عيد الأضحى، ‏من أجل الموافقة على حصول رمضان، على تصريح بالغناء لمدة يوم واحد فقط، عند إحياء أي حفل، وبعد ‏انتهاء الحفل، إذا أراد إحياء حفل آخر، ترسل نقابة الممثلين، خطاباً جديداً للموسيقيين، ويتم إصدار تصريح ‏يومي جديد.‏

كما أكد أن رمضان، عليه أن يلتزم بالقواعد والسلوك والضوابط التي تفرضها النقابة، وتتناسب مع قيم ‏المجتمع، وأنه ممنوع عليه منعاً باتاً أن يظهر عارياً في أي حفل يحييه.‏

وأحيا الفنان محمد رمضان الأربعاء حتى الساعات الأولى من صباح الخميس، حفلاً غنائياً كبيراً بمدينة ‏اسطنبول في تركيا، وحمل الحفل لافتة كامل العدد.‏

ورفع محمد رمضان، علم مصر خلال الحفل وهو على خشبة المسرح، ليتفاعل معه الجمهور بالتصفيق ‏والهتاف باسم مصر.‏