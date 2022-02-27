نقابة الموسقيين تشكر السيسي على رعاية سمير صبري.. وهذه آخر تطوراته الصحية

وجه الفنان هاني شاكر، متمثلاً بنقابة المهن الموسيقية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على قراره برعاية وعلاج الفنان الكبير سمير صبري على نفقة الدولة.

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية متمثلة في نقيبها الفنان هاني شاكر بيانًا جاء فيه: “بشخصي وبصفتي نقيب المهن الموسيقية وباسم أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية للموسيقيين نشكر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي الراعي والداعم لجموع فناني مصر وأمره الكريم برعاية الفنان الكبير سمير صبري الذي يؤكد اهتمامه بقوة مصر الناعمة ودورها في ترسيم وترسيخ دور الفن في بناء مجتمع وطني رائد في العبور إلي المستقبل”.

وكشفت شادية شقيقة الفنان سمير صبري، عن آخر تطورات حالته الصحية، قائلة: “حالة شقيقي مستقرة، وسيتم تحديد عملية له خلال الساعتين المقبلتين”.

وقدمت شادية شقيقة الفنان سمير صبري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل عبر برنامج “الحياة اليوم” على قناة “الحياة” الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيه بعلاج شقيقي على نفقة الدولة، معقبة: “بنحبك وربنا يديك الصحة”.

وتابعت شادية شقيقة الفنان سمير صبري: “بعد مكالمة الرئاسة للفنان سمير صبري حالته النفسية ارتفعت، وكمان بقدم الشكر الفنان أشرف زكى من قلبي، وبطلب من جمهوره الجميل الدعاء له”.

وأصدرت نقابة المهن التمثيلية، بيانًا من فناني مصر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باسمي وباسم جموع فناني مصر أتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان لفخامة رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى أمر برعايته السامية للفنان الكبير سمير صبري.

وأكد البيان الصادر عن نقابة المهن التمثيلية، على موقفه الداعم للفن والفنانين المصريين الذين أعلن فخامته شمولهم برعايتهم ليعكس رؤيته المستنيرة، لدور الفنون في النهوض بثقافة الشعوب وبناء الإنسان.

واختتم البيان: “دمتم سندًا وراعيًا للإبداع والمبدعين، حفظكم الله لمصر وللمصريين.