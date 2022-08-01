نقابة الموسيقيين ترد على تصريحات ابو الليف.. مقصرناش معاه بحاجة

خرج حمادة أبو اليزيد، وكيل أول نقابة المهن الموسيقية، للرد على الاتهامات التي وجهها الفنان نادر أبو الليف للنقابة بالتخلي عنه في أزمة مرضه، التي حدثت في 2015.

وقال أبو اليزيد، في مداخلة هاتفية ببرنامج تلفزيوني: “نادر أخ وصديق ومن عائلة فنية محترمة، لكن في حاجات قالها زعلتني”.

وأضاف أبو اليزيد، : “من يوم ما تعب في إسكندرية ودخل العمليات تكفلنا بكل علاجه، ومقصرناش معاه في حاجة، وبمبالغ كبيرة”.

وتابع : “أمس في اجتماع مجلس النقابة أول شيء سألت عنه أوراق نادر أبو الليف، وعرفت إنه سحب فاتورة قدمها بـ 88 ألف جنيه رعاية مركزة دون تفصيل الفاتورة”.

وأكد أبو اليزيد، قائلا : “توجد لائحة طبية معتمدة من الجمعية العمومية للمجلس، تنص على أن الحد الأقصى للعمليات العادية كان ألفي جنيه ورفعناه إلى 15 ألف جنيه، والقلب والسرطان 25 ألف جنيه، ومع ذلك يمكن أن نرفع المبلغ المقدم ولكن بقرار من المجلس”.

وكان نادر أبو الليف، قد صرح بأن النقابة لم تتحمل أي تكاليف في مصاريف أزمته الصحيط أو العملية التي أجراها، كما ووجه أبو الليف، اللوم لنقابة المهن الموسيقية، بسبب تخليها عنه في وعكته الصحية التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

وقال نادر أبو الليف، إنه أجرى جراحة ودخل العناية المركزة خلال الفترة الماضية، ولم يلقى أي رعاية طبية من نقابة المهن الموسيقية، مشيراً إلى أن النقابة تتحصل على ضرائب ورسوم من الحفلات والأفراح التي يحيونها، ولكن لا تقدم لهم الدعم.

الجدير بالذكر، أن آخر أعمال الفنان نادر أبو الليف هي العرض المسرحى “عزيز وغالى” ويشارك في بطولته كل من الفنان علاء زينهم وهشام عبد الحميد ورانيا صالح وأحمد على وعزة المراكبي ومجدى سعيد ومن تأليف احمد عبد الله واخراج محمد السباعى.