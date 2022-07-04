نقابة الموسيقيين ترفض استقالة هاني شاكر وتطالبه بالعودة

بعد الجدل الكبير الذي حصل وعلى خلفية المشادات التي وقعت في مقر النقابة بين سعيد الأرتيست كبير عازفي الإيقاع وبين مجلس نقابة المهن الموسيقية على الهواء، وجاءت المشادات بسبب اعتراض الأرتيست على منح النقابة كارنيه لحسن شاكوش.

أعلن الفنان هاني شاكر بعدها استقالته من منصبه كنقيب المهن الموسيقية على الهواء مباشرة، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحكاية” مع الإعلامي عمرو أديب.

وقال المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين طارق مرتضى، إن النقابة رفضت استقالة أمير الغناء العربي هاني شاكر من منصبه كنقيب للموسيقيين بعد تقدمه باستقالة مكتوبة وموقعه باسمه.

وكان الفنان هاني شاكر تقدم باستقالته رسمياً لمجلس النقابة الأحد وجاء نص الاستقالة كالتالى:

أعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية والسادة أعضاء الجمعية العمومية المحترمين، أرجو قبول استقالتي كنقيب للمهن الموسيقية، وإنني قررت الانسحاب من موقعي هذا والعودة إلى صفوف زملائي الفنانين دون الخوض في تفاصيل كثيرة ومبررات لا تقبل المناقشة فقد وجدت تعارضا كبيرا بين مسئولية هذا المنصب وبين احتفاظي بحب الناس الكبير الذي بدأت به مسيرتي الفنية، ولطالما تمنيت أن أحتفظ بهذا الحب والاحترام حتى نهاية مشواري الفني، فوداعا للعداوات والخلافات، فقد فضلت عليها الحب والصداقات مع تمنياتي لكم جميعا بدوام النجاح والتوفيق واستمرار مسيرة التقدم والازدهار التي بدأناها معا والله الموفق.. هاني شاكر.

وكان عدد كبير من نجوم الغناء والموسيقى قد طالبوا الفنان هانى شاكر بالتراجع عن قرار استقالته من نقابة الموسيقيين، الذى جاء على خلفية مؤتمر النقابة الأخير، والذى شهد اشتباكات وتراشق بالألفاظ بين الأعضاء، كان طرفاها سعيد أرتيست عازف الإيقاع ومغنى المهرجانات حسن شاكوش، إذ جاء الأخير للاعتذار عن التصريحات التي صدرت عنه فى حق عازفى الإيقاع، لكنهم اعترضوا على منحه كارنيه النقابة قبل موعد انعقاد المؤتمر، لتعلو الأصوات وتتشابك الأيدى قبل أن يغادر هانى شاكر القاعة معلنًا فى نفس اليوم استقالته عن منصب نقيب الموسيقيين.