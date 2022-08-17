نقابة الموسيقيين تقرر تغريم محمد فؤاد.. اليكم السبب

كشف الموسيقار أحمد رمضان سكرتير نقابة الموسيقيين عن تغريم النجم محمد فؤاد بعد إثبات غنائه باستخدام الفلاشة في إحدى الحفلات مؤخرا.

وأكد سكرتير نقابة الموسيقيين في تصريحات صحفية أن محمد فؤاد خالف قرار النقابة المتخذ منذ حوالي عام حول منع المطربين من الغناء بدون فرقة موسيقية ومنع الغناء بطريقة “البلاي باك”.

وأوضح رمضان إنه تم تغريم النجم محمد فؤاد مبلغ قدره ٢٠ ألف جنيه، بسبب مخالفته لتعليمات النقابة وقوانينها الصارمة.

وكان أحيا الفنان محمد فؤاد حفلا داخل أحد أماكن السهر بمنطقة الساحل الشمالي، بداية شهر أغسطس الحالي، وفور صعود فؤاد على المسرح فوجئ بمعجبة تدعوه للإحتفال بعيد ميلادها على المسرح، ولبى فؤاد طلبها وقام بغناء “happy birthday” وسط فرحة كبيرة من هذه المعجبة التى ظلت تتراقص فرحًا بتلبية فؤاد لطلبها.

كانت نقابة المهن الموسيقية قد أكدت، أنها حازمة بشأن تطبيق قرار عدم الغناء على الفلاشة (بلاي باك)، وضرورة مصاحبة الفرقة الموسيقية للمطرب أو المؤدي على المسرح بحد أدنى ثمانية عازفين، وأول من طبق عليه هذا القرار المطرب أحمد سعد بمناسبة إحيائه حفلاً بالساحل الشمالي يوم الخميس 16 سبتمبر بطريقة البلاي باك، وقد صاحبه 4 فقط من عازفي الإيقاع وكان الأداء بطريقة البلاي باك، وتم تصوير الحفل وإرساله للفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين الذي تواصل مع مجلس الإدارة وأكد أنه لا تهاون ولا استثناء في تطبيق قرارات النقابة وقرروا تغريم المطرب أحمد سعد مبلغ عشرين ألف جنيه فقط، وإنذاره بعدم تكرار الغناء علي الفلاشة (بلاي باك)، وحال التكرار يتم إحالته لمجلس التأديب وله كل الصلاحيات طبقاً للقانون.

وأكد الفنان هاني شاكر أن هذا القرار عام ويطبق على جميع من يخالف قرارات النقابة بلا تمييز وأن النقابة عازمة بكل حزم على المضي في طريقها نحو إصلاح منظومة الموسيقي والغناء كما هي معنية بتشغيل الأعضاء وتطوير منظوماتها الخدمية لأعضائها.