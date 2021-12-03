نقل الفنانة أنطوانيت نجيب وتدهور حالتها الصحية

كشفت وسائل إعلام عربية، أنه تم نقل الفنانة أنطوانيت نجيب إلى العناية المركزة في المستشفى؛ بعد تدهور حالتها الصحية.

وأوضحت سماح شويري، ابنة الفنانة أنطوانيت، في مداخلة هاتفية مع إحدى البرامج، أن ”وضعها مستقر، لكن ليس جيدا، على حد تعبيرها“.

وقالت شويري، إن ”حالة والدتها تدهورت عقب إصابتها بانصباب في الرئة، نتيجة عمليات غسيل الكلى؛ ما أسفر عن دخولها العناية المركزة“.

بدوره، قال المخرج تامر إسحاق، في مداخلته الهاتفية، إن ”حالة أنطوانيت نجيب سيئة جدا، رغم استقرارها“، طالبا من الجميع الدعاء لها.

وأكدت الفنانة وفاء موصللي، أنها ”حين زارت الفنانة أنطوانيت في المرة الأولى بدت مستسلمة تماما، ولا تتحرك مطلقا، كأنما تنتظر النهاية“، على حد قولها.

وتابعت أنها ”استمرت في محاولة جعلها تتحرك، حتى نهضت بالفعل وسارت قليلا في غرفتها“، مضيفة أنها ”خرجت آنذاك من المستشفى وكانت بحالة جيدة، لكن هذه المرة عادت إلى العناية المركزة“.

وكانت الفنانة السورية أنطوانيت نجيب، تحدثت عن معاناتها مع المرض، في حزيران/ يونيو الماضي.

ولفتت نجيب، إلى أنها ”تدعو الله أن يأخذها حتى ترتاح من التعب، خاصة وأنها تقوم بغسيل الكلى مرتين أسبوعيا؛ مما يصيبها بإرهاق شديد“، مبينة أن ”البعض عندما يسمعها تقول ذلك يقول لها إنها تكفر بالله“.

وطالبت ”أنطوانيت“ برفع أجور الممثلين في الإذاعة وكذلك الأعمال الدرامية، موضحة أنها ”لا تحصل على الأجر الذي تستحقه، خاصة أن الفن أصبح مؤخرا تجارة“.