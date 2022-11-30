نقل بيليه أسطورة البرازيل إلى المستشفى

نقل أسطورة كرة القدم بيليه، الأربعاء، إلى مستشفى في ساو باولو بسبب “تورم عام” في إطار علاجه من السرطان مشيرة إلى أنه يخضع لعدة فحوصات لإجراء مزيد من التقييم المتعمق لمشكلاته الصحية، وفق ما ذكر تقرير لشبكة (ئي.إس.بي.إن) البرازيلية.

وكان بيليه (82 عاما) قد استئصل ورما من القولون في سبتمبر أيلول 2021، ومنذ ذلك الحين يدخل ويخرج من المستشفى لتلقي العلاج بشكل منتظم. ولم يرد مدير أعمال بيليه ومستشفى ألبرت أينشتاين على الفور على طلبات للتعليق.

وعانى بيليه في نوفمبر 2014 من التهاب حاد في المسالك البولية، اضطره لدخول غرفة العناية المركزة وخضع لغسيل الكلى، وسط قلق كبير حول العالم من احتمال وفاة اللاعب الذي يعد من الأبرز على مر التاريخ.

ولدى بيليه كلية واحدة فقط منذ كان لاعبا. وتسبب كسر أحد الضلوع أثناء إحدى المباريات بضرر في كليته اليمنى والتي تمت إزالتها في النهاية.

في العام 2016، كان من المقرر أن يضيء بيليه شعلة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي استضافتها مدينة ريو دي جانيرو، لكنه اضطر للغياب عن الحفل لظروف صحية أيضا.

كما أنه يعاني من مشاكل في الفخذ. في فبراير 2020، طمأن بيليه معجبيه بشأن صحته العقلية، بعد تصريحات نجله إدينيو قال فيها إنه “منعزل” ويعاني “نوعا معينا من الاكتئاب”.

وسجل بيليه، اللاعب الوحيد في التاريخ الذي فاز بكأس العالم ثلاث مرات (1958 و1962 و1970)، 77 هدفا في 92 مباراة بقميص “سيليساو” قبل اعتزاله في 1977. وهو اختير في 1999 من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، كأحد أفضل رياضيي القرن العشرين، وبعدها بعام كأفضل لاعب في القرن نفسه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

ويعتبره الكثيرون أعظم لاعب كرة قدم في كل العصور.