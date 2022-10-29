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نقيب الموسيقيين في مصر يكشف عن آخر تطورات حالة شيرين الصحية

منذ 14 دقيقة
شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب

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لا تزال أخبار الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب تستقطب اهتمام محبيها وجمهورها إثر الأزمة التي تمر بها‎.‎

وفي الجديد، كشف نقيب المهن الموسيقية، الفنان مصطفى كامل، آخر تطورات حالتها الصحية. وقال في مداخلة هاتفية مع برنامج ‏‏”الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب ويعرض عبر قناة “إم بي سي مصر” إن شيرين في حالة استشفاء حالياً، ومدير أعمالها ‏ميمي فؤاد هو من يطمئنه دائماً عليها‎.‎

كما أضاف أن ميمي تحدث مع شيرين شخصياً في مكالمة هاتفية استغرقت دقيقة واحدة فقط‎.‎

إلا أنه لفت إلى أنها سألت فيها عنه، وطلبت من مدير أعمالها أن يرسل له باقة ورد كتهنئة. وأردف: “وصل ليا أغلى بوكيه ورد خلال ‏الفترة الأخيرة، أنا بشكرها، وبقول لها يا رب تقومي بألف سلامة ونقابلك كلنا بالورود‎”.‎

فيما توجه بالشكر للفنانين الذين دعموا شيرين، على رأسهم أنغام التي احتوت أسرتها بشكل كبير، ووقفت إلى جانبها، مشدداً على أنها ‏تقوم بدور إنساني غير عادي، بالإضافة إلى غادة عبد الرازق‎.‎

يذكر أن أسرة شيرين كانت فجرت مفاجأة من العيار الثقيل مؤخراً، معلنة إدخالها إلى المستشفى من أجل العلاج من الإدمان وتعاطي ‏المخدرات‎.‎

فيما استغاث شقيقها ووالدتها بالجميع لإنقاذها من طليقها حسام حبيب والمنتجة سارة الطباخ، مؤكدين أنهما يحرضانها على تعاطي ‏المخدرات‎.‎

وكانت صاحبة “آه يا ليل” تعرضت لأزمات متتالية منذ طلاقها قبل أشهر، بعد زواج استمر من أبريل 2018 وحتى ديسمبر 2021‏‎.‎

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