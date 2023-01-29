نكسة جديدة.. ليفربول يودع كأس الاتحاد بالخسارة من برايتون

واصل ليفربول نتائجه المحبطة هذا الموسم وودع منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي من الدور الرابع على يد برايتون بنتيجة 1-2.

وخاض ليفربول المواجهة على ملعب “فالمر” معقل برايتون، وكان هدفه الحفاظ على آماله في التتويج ولو ببطولة هذا الموسم.

تقدم ليفربول في النتيجة بالدقيقة 30 عبر لاعبه الشاب هارفي إليوت، لكن برايتون عاد سريعا بعد 9 دقائق عن طريق لويس دينك.

وفي الوقت الذي ظن فيه الجميع أن المباراة تتجه للتعادل، ومن ثم، خوض مباراة إعادة ولكن على ملعب “أنفيلد”، خطف برايتون بطاقة التأهل.

واستطاع برايتون حجز بطاقة التأهل بهدف قاتل في الدقيقة 92 عبر لاعبه الياباني كاورو ميتوما، ليرسخ الفريق صاحب الأرض عقدته لليفربول هذا الموسم.

وفشل ليفربول للمباراة الثالثة تواليا هذا الموسم في الفوز على برايتون بواقع هزيمتين وتعادل سواء في الدوري الإنجليزي أو الكأس.

فضلا عن ذلك، فإن ليفربول يكون فقد فرصة الفوز بأي بطولة محلية، حيث ودع كأس الرابطة المحترفة من الدور الرابع وكذلك كأس الاتحاد الإنجليزي، فضلا عن احتلاله المركز التاسع في الدوري الإنجليزي بفارق 21 نقطة عن أرسنال المتصدر.

أزمة محمد صلاح التهديفية مع ليفربول

المباراة شهدت جانبا مظلما آخر، وهو مواصلة المصري محمد صلاح نجم ليفربول لصيامه عن التهديف لفترة بلغت 22 يوما.

واكتفى صلاح بتسجيل هدفا وحيدا منذ بداية العام الحالي جاء خلال التعادل 2-2 مع ولفرهامبتون في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي بتاريخ 7 يناير/ كانون الثاني.

فضلا عن ذلك، فإن صلاح وعلى مستوى البريميرليج، لم يزر شباك الخصوم، منذ آخر هدف سجله والذي يعود إلى مواجهة أستون فيلا التي حسمها ليفربول بنتيجة 3-1 يوم 26 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

يذكر أن صلاح، يتصدر ترتيب هدافي ليفربول هذا الموسم في كل المسابقات بواقع 17 هدفا، وذلك رغم هذه الإحصائيات السلبية مؤخرا.