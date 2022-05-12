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نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.. مدرب تشيلسي بانتظار "معجزة" أمام ليفربول

12 - مايو - 2022
توماس توخيل

توماس توخيل

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تلقى توماس توخيل مدرب تشيلسي ضربة موجعة حدثت في مباراة فريقه أمام ليدز يونايتد بالدوري الإنجليزي.

وتعرض الكرواتي ماتيو كوفاسيتش لاعب خط وسط البلوز لإصابة قوية بعد تدخل عنيف مع لاعب ليدز يونايتد.

وقال توخيل إن لاعب الوسط كوفاسيتش بحاجة “لمعجزة” للحاق بنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أمام ليفربول يوم السبت بعد خروجه للإصابة في الفوز 3-0 على ليدز في الدوري.

وأصيب اللاعب الكرواتي بعد تدخل من دان جيمس الذي طرد في الدقيقة 24.

وحول إصابة اللاعب قال توخيل للصحفيين بعد المباراة: “أقول لكم كمدرب وليس كمتخصص، لكن من المحتمل ألا يشارك في نهائي الكأس”.

وأضاف: كوفاسيتش حاول الاستمرار لمدة 15 دقيقة وهو ما كان مستحيلا، الكاحل متورم وهو يتألم كثيرا”.

وشارك اللاعب البالغ عمره 28 عاما، الذي غاب الشهر الماضي في 3 مباريات لإصابة في الكاحل، في 43 مباراة بجميع المسابقات مع الفريق هذا الموسم وصنع 6 أهداف.

وتابع توخيل: “سأكون حزينا لو غاب، فوجوده في التشكيلة الأساسية أصبح حتميا، يملك عزيمة ويكون متحمسا للعب”.

ويحتل تشيلسي المركز الثالث في الدوري برصيد 70 نقطة متقدما بـ4 نقاط على أرسنال الذي يواجه توتنهام هوتسبير اليوم الخميس.

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