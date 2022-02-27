الأثنين 26 رجب 1443 ﻫ - 28 فبراير 2022 |
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نهائي ناري مرتقب بين الأنصار والنجمة

منذ 6 ساعات
نهائي ناري منتظر بين الغريمين

نهائي ناري منتظر بين الغريمين

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تأهل فريق الأنصار، حامل اللقب، للمباراة النهائية لمسابقة كأس لبنان لكرة القدم للموسم الحالي ليواجه غريمه التقليدي النجمة في إعادة لنهائي الموسم الماضي بينهما، بفوزه على البرج بضربات الترجيح 3 – 2، في المباراة التي اجريت بينهما عصر اليوم في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية.

ويتطلع كل من النجمة والانصار صاحب الرقم القياسي في المسابقة بـ15 لقبا، الى انقاذ موسمهما بلقب رسمي، بعد ابتعاد فريق العهد في صدارة الدوري العام اللبناني الـ62.

والسبت، انتظر النجمة حتى الدقيقة 85 ليجتاز الحكمة في الدور نصف النهائي لمسابقة كأس لبنان لكرة القدم، اذ سجل له محمود سبليني اصابة الفوز بكرة رأسية في شباك الحارس ابراهيم موسى، اثر عرضية من مهدي الزين المتيامن.

وحسم النجمة اللقاء لمصلحته 1 – 0 عصر اليوم في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، ليبلغ المباراة النهائية للسنة الثانية تواليا.

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