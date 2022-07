نهاية لعبة "القط والفأر" بين برشلونة وديمبلي

كشفت وسائل إعلام إسبانية عن رفض الفرنسي عثمان ديمبلي، جناح برشلونة، عرضا جديدا من النادي الكتالوني لتمديد بقائه مع البارسا.

ووفقا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإنه بعد أشهر من لعبة القط والفأر بين ديمبلي وبرشلونة، وعقب بذل النادي لجهد كبير لمحاولة إقناع اللاعب بالاستمرار، فإن الجناح الفرنسي أبلغ النادي بنيته عدم التجديد.

وينتهي العقد الحالي لديمبلي مع برشلونة في الصيف المقبل، وبالتالي يستطيع اللاعب الفرنسي الآن التوقيع مع أي ناد.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة سيسحب عرض التجديد من ديمبلي على الفور، حتى لا يتمكن اللاعب الفرنسي من العودة في رأيه.

وأوضحت أن برشلونة سيعرض ديمبلي للبيع بسعر منخفض في الميركاتو الشتوي الجاري.

وفي حال رفض ديمبلي الرحيل، قالت “موندو ديبورتيفو” إن برشلونة ينوي وضعه في المدرجات، لا سيما عقب تعافي كل من أنسو فاتي وممفيس ديباي من الإصابة، بالإضافة إلى التعاقد مع فيران توريس واعتذار المغربي عبد الصمد الزلزولي عن عدم اللعب في أمم إفريقيا.

🚨🚨[ @fansjavimiguel🥇] | All indications are that Ousmane Dembele’s game against Real Madrid was his LAST GAME at Barcelona. #fcblive pic.twitter.com/x0MMaTHHmu

— BarçaTimes (@BarcaTimes) January 16, 2022