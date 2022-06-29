الأربعاء 30 ذو القعدة 1443 ﻫ - 29 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نهاية مشوار رادوكانو في بطولة ويمبلدون للتنس

منذ 41 دقيقة
إيما رادوكانو

إيما رادوكانو

A A A
طباعة المقال

انتهت آمال إيما رادوكانو في بطولة ويمبلدون للتنس بعد خسارتها أمام الفرنسية كارولين جارسيا بنتيجة 6-3 و6-3 في الدور الثاني اليوم الأربعاء.

ولم تقدم اللاعبة البالغ عمرها 19 عاما، والتي صعقت الجميع بالفوز ببطولة أمريكا المفتوحة في العام الماضي، أداء سيئا لكنها لم تستطع الرد على ضربات جارسيا القوية.

وسيطرت جارسيا على المجموعة الأولى بضرباتها القوية وسط معاناة رادوكانو المصنفة العاشرة في البطولة.

وواصلت اللاعبة الفرنسية إحباط رادوكانو في المجموعة الثانية.

وكسرت جارسيا إرسال منافستها عند التعادل 3-3، ثم حافظت على إرسالها لتتقدم 5-3، قبل أن تحسم تأهلها بضربة خلفية في الشوط التالي حيث وصلت إلى الضربة الناجحة رقم 25 لها في المباراة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من منوعات

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد ينافس أرسنال على صفقة صيفية
حمو بيكا
بعد "بنت الجيران".. يوتيوب يحذف أغنية مهرجانات أخرى
نوفاك ديوكوفيتش
ديوكوفيتش يعبر إلى الدور الثالث في ويمبلدون للتنس

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الرئيس ميشال عون
عون... "مش مصدقين كيف يخلصوا منّي"
الرئيس نجيب ميقاتي
أسرار ومعلومات خاصة.. من هم الوزراء الذين طيرهم ميقاتي من تشكيلته الجديدة؟
الدولار
انخفاض ملحوظ لدولار السوق السوداء... فكم سجل؟