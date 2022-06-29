نهاية مشوار رادوكانو في بطولة ويمبلدون للتنس

انتهت آمال إيما رادوكانو في بطولة ويمبلدون للتنس بعد خسارتها أمام الفرنسية كارولين جارسيا بنتيجة 6-3 و6-3 في الدور الثاني اليوم الأربعاء.

ولم تقدم اللاعبة البالغ عمرها 19 عاما، والتي صعقت الجميع بالفوز ببطولة أمريكا المفتوحة في العام الماضي، أداء سيئا لكنها لم تستطع الرد على ضربات جارسيا القوية.

وسيطرت جارسيا على المجموعة الأولى بضرباتها القوية وسط معاناة رادوكانو المصنفة العاشرة في البطولة.

وواصلت اللاعبة الفرنسية إحباط رادوكانو في المجموعة الثانية.

وكسرت جارسيا إرسال منافستها عند التعادل 3-3، ثم حافظت على إرسالها لتتقدم 5-3، قبل أن تحسم تأهلها بضربة خلفية في الشوط التالي حيث وصلت إلى الضربة الناجحة رقم 25 لها في المباراة.