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نوال الزغبي: القنبلة الموقوتة قرّبت تنفجر

منذ 5 ساعات
نوال الزغبي

نوال الزغبي

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أطلقت النجمة نوال الزغبي سلسلة تغريدات على تويتر عن الوضع المعيشي في لبنان، فكتبت: “بدّي قول للمسؤولين اللبنانيين: القنبلة الموقوتة قرّبت تنفجر”.

وتابعت في تغريدةٍ ثانية: “اللي عم بيصير بلبنان ومع الشعب اللبناني هو إجرام. ما في مجال، رح تفلّوا اذا مش اليوم قريباً اكيد”. وأضافت: “كل شيء سيكون على ما يرام في النهاية. إذا لم يكن الأمر على ما يرام… فهذه ليست النهاية”، وختمت: “بدي احكي وعلّي صوتي وصرّخ، إبادة الشعب اللبناني”.

وكان لافتاً أن إحدى المتابعات استفزت نوال الزغبي بالقول: “يا عمي اتركي السياسة لأربابها، خليكي بالفن”، فردّت عليها الأخيرة: “حبيبتي انا ما عم بحكي سياسة، انا مواطنة لبنانية ومتلي متل اي مواطن! ليش على طول بتطلبوا من الفنانين ما يعبروا عن وجعن؟! انا عايشة بلبنان مش بسويسرا يا حبيبتي”.

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