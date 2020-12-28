نوال الزغبي: تعلّمتُ الكثير

غرّدت النجمة نوال الزغبي عبر حسابها على “تويتر” بأن سنة 2020 كانت الأسوأ على الإطلاق إلا أنها لقّنتها الكثير من الدروس. وكتبت: “2020 أسوأ سنة!!! بس علمتنا كتير”.

وبعدما كان عام 2020 هادئاً بالنسبة للنجمة اللبنانية نوال الزغبي حيث نشطت على “تويتر” ورفعت صوتها في وجه الوضع الاقتصادي السيء، اكتفت بإطلالة إعلامية واحدة عبر قناة MTV وعبرت عن حبها للفنانة أصالة نصري وأشادت بأداء قريبتها ماغي بوغصن لتفاجئ الجمهور بإعلانها عبر منشور في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، أنها تحضّر لعمل جديد في أول أسبوع من عام 2021.

وكتبت قائلةً:” أوّل أسبوع من السنة الجديدة 2021 رح تتصوّر أوّل سينغل مصري، كليب”، وعبر متابعيها عن حماسهم للعمل الجديد وانتظار عرضه.

يذكر أن نوال توجهت مؤخراً لمتابعيها بالتهنئة لمناسبة عيد الميلاد المجيد وذلك عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، وحرصت على ارتداء زيّ ماما نويل واختارت فستاناً أحمر طويلاً، وقد بدت جالسة على علبة هدية عملاقة إلى جانبها علب هدايا صغار وكلها باللون الأحمر.