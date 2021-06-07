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نوال الزغبي: صباح الضمير الميت والاستهتار

منذ ساعة واحدة
نوال الزغبي

نوال الزغبي

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اعتاد الجمهور على الفنانة اللبنانية نوال الزغبي التي تعبر عن رأيها بكافة المواضيع السياسية والاجتماعية خاصة في ظل مرور لبنان بأزمات متتالية وصعبة.

وفي جديدها، كتبت على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي مستاءة من مشكلة الكهرباء، التي تزداد يوماً بعد يوم، قائلة: “صباح الكهرباء والدواء والدولار والجوع والفقر…. صباح الضمير الميت والاستهتار …. صباح الوطن المريض اللي عم يقتلوه عالبطيء، لبنان يموت”.

وكانت نوال عبّرت من قبل عن استياءها الشديد من ما آلت إليه الأوضاع الإقتصادية والمعيشية في البلد، وفجّرت غضبها قائلة: “بالنسبة للاصنام اللي قاعدين على الكراسي! معن خبر إنو لبنان داخل بعتمة!!!! يعني الشعب اللبناني ما رح يكون عندو كهرباء!!!!! يعني شلل كللي!!! لبنان”.

وحرصت الزغبي، على تحقيق حلم ملحن فلسطيني لم تكشف اسمه بعد وفاته إثر إصابته بفيروس كورونا، وذلك بضم أغنية من تأليفه لألبومها الغنائي الجديد المقرر طرحه قريباً.

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