نوال الزغبي: في ناس ما بيحتاجوا أعداء بحياتهم

تعبر دائماً الفنانة اللبنانية نوال الزغبي عن وجهة نظرها اتجاه الناس وعن نظرتها للحياة بشكل عام ما يلفت عدد كبير من متابعيها.

وتحدث الزغبي عن وجهة نظرها في شريحة معينة من الناس، بمنشور كتبته عبر إحدى موقع التواصل الإجتماعي، وقالت فيه: “في ناس ما بيحتاجوا أعداء بحياتهم… هني أعداء نفسهم” ولاقى منشورها تأييد عدد كبير من متابعيها”.

وكانت نوال قد عبرت مؤخراً عن عن رأيها حول الأعمال الغنائية، وكتبت في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي قائلةً: “الفنان الحقيقي هوّي اللي بيختار أغاني حقيقية بتعيش لكل الأجيال … وبيوصّل إحساس بصوتو ليخرق القلب وما فيك ما تسمع الأداء وما تقول الله”.

يذكر أنها تحل الزغبي ضيفةً على برنامج It’s Show time، في لقاء حصري على قناة cbc.

وتتحدث الزغبي خلال اللقاء عن ألبومها الجديد، و”الميني ألبوم” الذي يتضمن 4 أغنيات، فضلًا عن كواليس تصوير الكليب، وتفاصيل أعمالها خلال الفترة المقبلة.